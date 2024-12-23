Персональну менеджерку Коломойського хочуть звільнити від кримінальної справи щодо "ПриватБанку" 

Сьогодні судили касирку "ПриватБанку" і менеджерку Ігоря Коломойського. Ці двоє свідчили проти бізнесмена, а тепер прокурор просив суд звільнити їх від кримінальної відповідальності.

У Жовтневому суді Дніпра зірвались чергові спроби звільнити від кримінальної відповідальності свідків-співучасників у так званій справі про зникнення готівки із "ПриватБанку".

Про це йдеться в ТСН.

Спочатку судили Вікторію Ладну. Вона працювала в банку касиром. За підрахунками детективів БЕБ, через неї виведено майже шість мільярдів гривень.

Друга підсудна – Тетяна Скрипник. 10 років тому вона працювала в ПриватБанку персональною менеджеркою Ігоря Коломойського. І також, нібито, була частиною схеми виведення готівкових коштів із цієї фін-установи. За версією слідства, через її руки пройшли чотири мільярди і сімсот мільйонів гривень готівки. Попри гучні звинувачення, прокурор Сергій Дем’янчук просив суд звільнити їх від кримінальної відповідальності за строком давності, а фактично пробачити.

Логіка слідства проста: торік у серпні ці двоє свідчили проти бізнесмена Ігоря Коломойського. Той отримав підозру і відтоді перебуває у СІЗО. Тепер слідство використовує цих же свідків вже як обвинувачених і прагне, щоб суд визнав їх винними у зникненні із кас "Приватбанку" готівки.

Тим самим – визнають "подію злочину", яку заперечують Коломойський і його адвокати, спираючись на міжнародні аудити банку.

Згідно із обвинувальним актом, Ігорю Коломойському інкримінують зникнення із кас "Привату" трохи більше мільярда гривень, тоді як його ніби-то спільницям Ладній і Скрипник закидають майже шість і майже п’ять мільярдів гривень відповідно. Де поділась різниця – питання відкрите. Тож сьогодні судді жовтневого суду вчергове відмовили прокурорам у звільненні підозрюваних від кримінальної відповідальності.

В перерві між судами, поза камерою, судді анонімно поскаржились на дії прокурорів. Зараз цей суд один із найзавантаженіших судів України. Тут розглядають справи ще і з Луганської та Донецької областей. У цей самий час прокурори із Офісу генерального прокурора вже по 10-му колу запускають один і той самий процес і завантажують додатковою, непотрібною і необґрунтованою роботою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Персональну менеджерку Коломойського хочуть звільнити від кримінальної справи щодо "ПриватБанку"

Раніше повідомлялося, що Ігоря Коломойського залишили під вартою у справі понад 20-річної давності.

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