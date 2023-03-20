Арешт Путіна: які перспективи диктатора з історичної практики

Південно-Африканська Республіка, куди Путін планував у серпні приїхати на саміт країн БРІКС, заявила: взяла до відома рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента Росії, йдеться в ТСН.

“Вони казали: ми вас тут годуємо, поїмо, даємо тепло, затишок, а ви такі невдячні”, - розповідає Настя, яку вивезли з Херсона, коли його окупували.

Місцем, де нібито рятували українських дітей від нацизму, став один з кримських санаторіїв. Настя - одна з трьохсот семи дітей, яких Україні за цей час вдалося повернути. В Росії таких залишається більше шістнадцяти тисяч. “Міжнародне право забороняє державі-окупанту перевозити цивільних із територій, де вони живуть, до інших територій. Дітей окремо охороняють Женевські конвенції”, - заявляє президент Міжнародного кримінального суду Пьотр Гофманьский.

Також читайте Колектив школи на Волині взявся допомагати військовим: самі від себе не чекали таких навичок

Кілька сотень епізодів насильного вивезення дітей стали підставою для історичного рішення Міжнародного кримінального суду. “Це важливе рішення для міжнародного правосуддя і для народу України. Ми в Євросоюзі завжди чітко говорили, що відповідальні за незаконну агресію проти України мусять бути притягнені до суду”, - твердить верховний комісар ЄС з зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Усі матеріали тримають в таємниці, аби не занапастити неповнолітніх фігурантів, але в Гаазі все ж оприлюднюють ордер на арешт Владіміра Путіна і його найближчої співучасниці в справі викрадання дітей - Марії Львової-Бєлової, уповноваженої президента Росії з прав дитини. “Міжнародний кримінальний суд вирішив оприлюднити цей ордер на арешт в інтересах правосуддя і з метою запобігання подальших злочинів”, - каже Пьотр Гофманьский.

Відтепер заарештувати Путіна зобов’язані у 123 країнах світу - держави, що ратифікували статут Міжнародного кримінального суду. “Не бачу, що тут можна додати. Закон єдиний для всіх”, - певен канслер Німеччини Олаф Шольц.

Путін - третій в історії лідер країни, якого в час, коли він ще обіймав найвищу державну посаду - Міжнародний кримінальний суд вимагає заарештувати. До нього це сталося з суданським президентом Омаром аль-Баширом і очільником Лівії, Муаммаром Каддафі.

Каддафі звинуватили в військових злочинах проти власного населення під час громадянської війни, але до арешту він не дожив: за чотири місяці після оприлюднення ордеру, його буквально розірвав розлючений натовп і ці кадри розлетілися на весь світ.

Омар аль-Башир, президент однієї з найбільших на той час африканських країн, переховувався від міжнародного правосуддя роками. Хоч і продовжував виїжджати за кордон. Його літак про всяк випадок супроводжували винищувачі, аби ніхто не спробував перехопити. Міжнародне правосуддя чекає на нього досі: зараз Башира судять в Судані і цілком можливо там на нього чекає смертний вирок. “Путін очевидно нікуди не поїде, тож ми не обговорюємо можливість, що якась третя країна дійсно заарештує його по цьому ордеру”, - каже правознавець Джошуа Розенберг.

Путін і так майже нікуди не їздить, а відтепер їздитиме ще менше, в цьому сходяться усі аналітики. Рішення ж Міжнародного кримінального суду вплине і на тих, хто до нього приїжджає.

Також читайте У Дніпрі медики в дивовижний спосіб рятують очі бійцям і цивільним, які постраждали від вибухів

Від сьогодні, 20 березня, в Москві три дні гостюватиме китайський керманич Сі Цзіньпін. Чи стане він, як і раніше, розписуватися у вічній непохитній дружбі із офіційним військовим злочинцем? “Це буде серйозний репутаційний удар для китайського президента Сі - зустріч з такою парією, злочинцем в очах цивлізованого світу. Адже Китай все ще залежить від комерційних стосунків із Заходом, особливо Західною Європою, де розташований суд. Утім, пропаганда звісно може все переінтерпретувати в корисну росіянам та китайцям сторону”, - каже колишній радник російських та євразійських питань військового командування США в Європі Марк Войгер.

У відповідь на рішення Міжнародного кримінального суду, Путін показово з’являється в окупованому Маріуполі. Його вигулюють пізно ввечері місцевим потьомкінським селищем: відбудованим для пропаганди кварталом Нєвський, єдиним на все зруйноване росіянами місто. Ніч - зручний для визиту військових злочинців час: темрява ховає те, що неможливо замаскувати вдень.

Заочним правосуддям Міжнародний кримінальний суд не займається, відтак Путін до кінця своїх днів може перебувати в статусі підозрюваного. Але для всіх, хто за його наказом займається переміщенням українських дітей і іншими військовими злочинами на території України - це знак, що ордери можуть виписати, чи й уже виписали і на них. “Чого ми не знаємо - скільки ще таких ордерів на арешт можливо вже є, просто про них нічого не кажуть. Оприлюднити зараз вирішили саме цей”, - додає правознавець.

Тепер Україні конче треба домогтися спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України, бо окрім підозри потрібен вирок - і проти Путіна, і проти його найближчих соратників, і проти сотень військових, докази про злочини, яких місяцями збирає в Україні наша і міжнародна прокуратура. Єдине, що може запобігти подальшим злочинам - це чітке розуміння, що за кожним з них буде покарання, хай і відтерміноване на роки.

Читайте також:

Освідчення в ефірі ТСН: боєць зробив пропозицію коханій, з якою пройшли бої в Маріуполі і полон

Медики врятували маленькому Вані життя, а тепер йому за маму і за тата: що відбувається із програмою усиновлення

За міжнародної підтримки на Київщині почали відбудовувати висотки: кому підуть перші виділені мільйони євро