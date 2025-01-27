Пес Джон допоміг пораненому військовому вимовити перше слово: дивовижна історія

У Дніпрі навчені песики, що зазвичай шукають людей під завалами, у вільний час допомагають пораненим військовим повернутися до життя. Такі тренування мають неабиякий ефект, визнають медики.

Про те, як пес допоміг захиснику вимовити перше слово за рік після тяжкого поранення, розповіли кореспондентці ТСН Ользі Павловській.

До реабілітаційного центру прямує особлива делегація терапевтів. І так кілька разів на тиждень. Це - Максим та його новий друг Джон, що з першої зустрічі дав несподіваний поштовх до тренувань. Вимовлені слова та наче нескладні рухи - це справжня перемога для Максима після вкрай тяжкого поранення.

Максим та пес

Чоловік пішов добровольцем до війська одразу після повномасштабного вторгнення. Торік біля нього вибухнув ворожий дрон. Відтоді майже рік боротьба за відновлення життя, каже мати Олена.

"Лікарі не давали йому шансу. Сказали, що все в руках божих. У нього нема пів голови. Череп - титанова пластина вже стоїть", - розповідає Олена.

Численні операції та тривала реабілітація. Мати каже: коли Максим побачив песика рятувальників, промовив перше слово.

Максим на фронті

"Він мені щось пояснює, а я не можу зрозуміти. Через пʼять хвилин він викрикує "охота!". У мене така надія, що скоро він буде розмовляти. Емоції ці. Він сам поневолі починає якісь слова видавати", - каже мати військового.

Терапевтки з відновлення визнають: тварини справді можуть працювати як особливі ліки, бо мотивують до вправ.

"У Максима відразу очі загорілися, тобто це дуже позитивні емоції, які впливають класно на його відновлення, на його комунікацію, тобто він промовляє команди. Також він може похвалити песика, позвати його до себе", - каже лікарка.

Восьмирічний Джон теж любить такі заняття, визнає кінологиня ДСНС. Зазвичай він шукає людей під завалами, а от у вільний час рятує ще й так.

Вже 16 років допомагають пацієнтам відновлюватися собаки пошуково-рятувального загону "Антарес" з Дніпропетровщини. Та після повномасштабного вторгнення у них додалося роботи - шукають поранених, зниклих та полеглих. Під час місії на звільнених територіях їхня очільниця підірвалася та сама дістала тяжкі поранення. Як собака може підтримати під час відновлення, відчула на собі.

"Я вже зневірилася, що я зможу колись вийти. І в критичний момент, через місяць після поранення привезли Спаркі, вона зараз зі мною. Вона дуже делікатна, атестована собака-терапевт. І для мене це була розрада. Зрозуміла, що я їй потрібна, і мені є до чого йти. Вже рік я виходжу працювати навіть на завали", - каже керівниця пошуково-рятувального загону "Антарес" Лариса Борисенко.

Нині вона власним прикладом надихає поранених зводитися на ноги. А чотирилапі терапевти готові їх підтримати.

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