Пес Патрон став героєм нової марки, та поряд із ним ілюстратори приховали секретні детальки

Відомий український "сапер" переміг у народному голосуванні, яке проводила "Укрпошта", тож тепер прикрашає нову марку. Задля неї ілюстратор створив 8 сюжетів, які розповідають, як Патрон допомагає українським саперам знаходити вибухівку. Вже традиційно продаж марок стартував із погашення на Майдані, на яке приїхав і сам герой патрон, чим спричинив чималий ажіотаж, йдеться в ТСН.19.30.

Він справжній улюбленець українських дітлахів, бо у доступній формі, в коміксах та мультиках від початку кремлівської агресії, розповідає маленьким українцям про правила поводження із вибухонебезпечними предметами, мінами та снарядами, якими Росія нашпигувала нашу землю.

Сашку із друзями першими щастить продертися крізь натовп до песика. Хлопці вже стали філателістами, адже назбирали всю колекцію марок присвячених спротиву українців російській агресії. «Коли перша версія марки почалась, то я всі почав збирати. "Доброго вечора" мені подобається і марка «Патрон» подобається. Реально крута», - каже хлопчик.

Біля головпоштампу, де вже традиційно презентують марки воєнного часу чималий ажіотаж. Одна з черга аби придбати марковий аркуш та конверти із зображенням Патрона, інша - аби їх погасити. Далі ж вишиковуються за фото із головним героєм Патроном, а далі за автографом дизайнера-ілюстратора.

Олександр Нікітюк зобразив Патрона, як казкового героя у 8 різних сюжетах. А в кожній марці приховав невеличкий сюрприз для найуважніших. «Якщо вдивитись тут можна познаходити якісь маленькі гуморні деталі - тут є Дюк в Одесі і в нього автомат Калашнікова. Один секрет ми вже розкрили і він настільки маленький, що з лупою треба роздивлятись», - розповідає ілюстратор.

Зобразити пса Патрона на черговій серії марок вирішили українці через народне голосування. Перший тираж налічує мільйон аркушів і продаж вже стартував не лише у відділеннях «Укрпошти» та на українських онлайн-платформах, але навіть на міжнародних майданчиках – Amazon та eBay. І звісно не без обмежень - по 5 маркових аркушів, конвертів та листівок в одні руки. «Укрпошта» розраховує виторгувати мільйон євро і відправити його на благодійність.

«Ця серія марок не лише для того аби популяризувати пса Патрона, а й щоб зібрати гроші на спецавтомобіль для дистанційного розмінування, що збереже ще більше життів українським саперам. А ще частину грошей передадуть до притулок для тварин», - кажуть на пошті.

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