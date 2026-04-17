Заяви Петера Мадяра про Україну: чого очікувати від переможця виборів в Угорщині

9 травня — день, коли Петер Мадяр офіційно стане новим прем’єр-міністром Угорщини. Про це домовилися всі політичні сили, що пройшли до парламенту. Перше засідання Національної асамблеї скличе президент, де Мадяр сформує коаліційний уряд з опозиційних партій.

Перші кроки: медіа та боротьба з корупцією

Петер Мадяр, лідер партії «Тиса», вже анонсував, що першочергово візьметься за внутрішні «метастази» режиму Орбана. Головний пріоритет — перезавантаження державних ЗМІ, які роками слугували рупором пропаганди.

Петер Мадяр, майбутній прем’єр-міністр Угорщини: «Угорщина знову стане сильним союзником в ЄС та НАТО. На державні ЗМІ чекає перезавантаження, щоб опозиційні політики могли з’являтися в ефірі так само вільно, як і будь-хто інший».

На кону — 35 мільярдів євро від Брюсселя, які були заблоковані через порушення верховенства права. Мадяр обіцяє виконати всі 27 вимог ЄС одразу після формування уряду в середині травня.

Відносини з Києвом: прагматизм замість ворожнечі

Володимир Зеленський одним із перших привітав Мадяра, назвавши результати виборів «перемогою світла над темрявою». Україна налаштована на прагматичну співпрацю, проте шлях до примирення буде непростим.

Ключові маркери змін:

Справа Ощадбанку: Київ чекає на повернення 40 млн євро, 35 млн доларів та 9 кг золота, які були фактично привласнені режимом Орбана. Енергетика: До кінця квітня Україна відремонтує нафтопровід «Дружба». Питання лише в тому, чи продовжить Мадяр купувати російську нафту, чи перейде на альтернативний газогін «Адрія» через Хорватію. Угорська меншина: Нова влада має припинити використовувати закарпатських угорців як інструмент політичних маніпуляцій.

«Якщо ми побачимо, що ця справа піде до суду, і з’являться реальні звинувачувані в такій активності, я вважатиму, що тоді ту відповідальність, яку має понести угорська держава, буде частково, принаймні, реалізована. Основним маркером зміни політики Будапешту до Києва буде те, як в найближчі тижні розгортатимуться двосторонні відносини», — каже експерт-міжнародник Максим Джигун.

Чого очікувати Україні

Сам Віктор Орбан у поразці звинувачує Брюссель і порівнює себе з футболістом, якого відправили на лаву запасних. Проте експерти прогнозують для його оточення не футбольні матчі, а судові лави.

Родина Орбана: Донька та зять олігарх Іштван Тіборс вже перебувають у Флориді (США). Не виключено, що і сам експрем’єр згодом опиниться там.

Петер Сіярто: Очільник МЗС, якого викрили на зливі інформації Сергію Лаврову, за даними журналістів, зараз «знищує документи» в міністерстві. Його наступним місцем роботи цілком може стати Москва.

Тібор Томпа, голова угорської громади Києва: «Орбан використовував національну меншину виключно у своїх негідних цілях. Тепер політичні сили на Закарпатті, які були під ним, мають піти у відставку».

Петер Мадяр залишається обережним: він проти поставок зброї та швидкого вступу України до ЄС. Проте він визнає Росію агресором, що вже є фундаментальною зміною курсу. Першим іспитом для нових відносин стане неформальний саміт ЄС наступного тижня.

