Петра Конашевича-Сагайдачного "канонізують" у Софії Київській – це перше прославлення за останні 400 років

У Софії Київській вперше за 400 років відбудеться прославлення святого українського гетьмана - Петра Конашевича-Сагайдачного.

Іконописець Олесь Клименко пише ікони просто на ящиках з-під боєприпасів та набоїв. Передостання його робота Маріупольський дейксис - цикл, присвячений битві за Маріуполь. «Це класична візантійська ікона, а внизу пейзаж маріупольський», - показує майстер ТСН.

Нині він працює над образом гетьмана Сагайдачного і пише його на кришці ящика від набоїв з Бучі. «Отака от невеличка, з-під ящика з-під набоїв до АКМ… Тут навіть отакі от гвіздочки», - показує майстер.

Петро Сагайдачний – український полководець і політичний діяч, гетьман Запорізької січі. Є єдине його відоме прижиттєве зображення. Саме його називають – творцем Запорозького війська, на той час – армії європейського рівня. Він відродив українську православну церкву, фінансував освіту. Найвідоміший військовий подвиг Сагайдачного – перемога у битві під Хотином. Тоді 40-тисячна армія козаків за підтримки вояків з Польщі перемогла 150-тисячну турецько-татарську орду.

За перемогу у Хотинський битві понад чотириста років тому Сагайдачний отримав від польського королевича Владислава дорогоцінний меч. Він досі зберігається у замку Вавель у Польщі. Наприкінці зими Україна домовилася з поляками про експонування реліквії до Софійського собору, але почалася війна. «На жаль, страхітлива війна це тимчасово унеможливила», - розказує директор Королівського замку на Вавелі Анджей Бетлей.

В українців, тим часом, з’явилась власна реліквія - меч, яким українці виборювали свою незалежність, зберігавсь у кают-компанії корабля. У 2019 році командувач військово-морських сил передає репліку того самого меча команді фрегата Сагайдачний. Три роки репліка меча – зберігалася на кораблі, до першого дня війни. «Командир флагману ВМСУ виконав наказ затопити корабель, щоб фрегат «Гетьман Сагайдачний», який перебував на ремонті, не дістався ворогу. Важко уявити більш складне рішення для мужнього воїна та всієї команди, але ми збудуємо новий флот. Сучасний, потужний. Головне зараз – встояти», - у перший день війни заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Копію меча зберегли і зараз доправили до Софії. Ані військові, ані працівники Софії не розповідають, як меч вивозили з Миколаєва та доставляли до Києва. Після цього його почистили і приготували до експонування.

Іконописець Олесь тим часом закінчує ікону Благовірного гетьмана і передає собору. Каже, свідомо зробив образ не войовничим, а максимально аскетичним, щоб хотілося до нього молитися.

Працівники собору разом зі священиками готують вітрину, на ній просто під час Богослужіння лежатиме меч. «Цей меч символізує таку чесному Сагайдачного як справжнього християнського лідера, для якого зброя – це засіб захистити мирних людей і свою рідну землю», - кажуть працівники собору.

Служба, яка тут відбуватиметься, має назву – прославлення. Гетьман Сагайдачний був канонізований ще десять років тому, автокефальною церквою, яка зрештою стала частиною ПЦУ. Православна церква України Гетьмана святим визнала, рік тому, рішенням синоду. Але тільки зараз його прославлять під час Богослужіння, аби допомагав наближати нашу перемогу. «Тепер ми маємо повноцінного українця-покровителя, козака-покровителя, святого, покровителя для наших військових», - кажуть священники.

О 12.00 розпочинається пряма трансляція з Софії Київської. Чин прославлення покровителя українського війська можна буде побачити на сайті ТСН.ua і на наших сторінках у соціальних мережах.

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