Петрів піст 2021: коли починається, скільки триває та чого не можна їсти

Петрів піст 2021: коли починається, скільки триває та чого не можна їсти

У 2021 році Петрів піст починається 28 червня, а завершується 12 липня.

Петрів піст - один із чотирьох головних постів православного світу. Присвячений діяльності двох євангелістів і апостолів - Петру та Павлу, тому його ще називають Апостольський піст, або Петропавлівський піст.

Цими днями церква згадує життя та смерть апостолів, їхнє постування перед євангельською проповіддю світом.

Коли заговини на Петрів піст

Заговини на Петрів піст припадають на неділю, 27 червня - День Всіх святих.

День Всіх святих - святкова неділя, коли церква згадує всіх святих, які служили поширенню християнської віри. Згадують сукупно всіх і всі їхні добрі справи.

Заговини - останній день перед початком посту, коли можна вживати м’ясо, яйця та молочні продукти.

Коли починається Петрів піст

Петрів піст завжди починається через тиждень після Дня Святого Духа. Дата залежить від Великодня, тому кожен рік вона змінна. Єдине, що залишається незмінним, це - початок у понеділок і завершення - 12 липня, на День апостолів Петра та Павла.

У 2021 році Петрів піст починається 28 червня, завершується 12 липня.

Хто такий апостол Петро

Апостол Петро - один із 12 учнів Ісуса Христа. До зустрічі з Ісусом був рибалкою. Майже у всіх подіях життя Ісуса Христа Петро був поруч зі своїм вчителем. Але у Гефсиманії, коли перед Голгофою Петро так злякався, що тричі відрікся від Христа та втік. Після воскресіння Христа Петро вибачиться перед Господом за свою поведінку, і Той простив Петру та благословив на проповідування Євангелія.

Петро ще багато років проповідував, зціляв та допомагав людям, але так і не зміг пробачити собі власну слабкість. За апокрифічними даними, апостол Петро щоранку плакав. Він виплакав собі очі, які майже нічого не бачили. Навіть коли Петра засудили на смерть через розп’яття, Петро попросив, щоб хрест перевернули догори ногами, бо вважав себе недостойним бути розп’ятим, як Христос. Язичники виконали це прохання і розп’яли Петра догори ногами.

Хто такий апостол Павло

Апостол Павло (до прийняття християнства - Савл) був фарисеєм, сповідував юдейську віру, знав багато мов, був вченим та мав дар проповіді. Він не бачив Христа за часи життя, але тричі зустрічався з апостолом Петром.

Савл був одним з найстрашніших гонителів християн. Керував побиттям каміннями первомученика апостола Стефана - одного з учнів Христа. Стефана забили до смерті. Після того Господь явився Савлу та осліпив його на три дні, щоб той отямився та увірував. Тільки коли Савл покаявся та увірував у Христа, він знову отримав зір і нове ім’я - Павло. Апостол Павло став одним з найкращих проповідників Євангелія. Його мова мала таку силу, що люди, почувши її, зцілялися та починали прославляти Бога навіть під загрозою смерті.

Що не можна вживати у Петрів піст

Петрів піст не такий суворий, як Великий піст. Усі дні, крім середи та п’ятниці, у Петрів піст навіть дозволяється їсти рибу. До того ж, якщо на середу чи п’ятницю припадає храмове свято, що супроводжується всеношною, тоді вживати рибу теж дозволяється.

Тим, хто постує, у цей період не можна їсти м’яса, молочних продуктів та яєць.

Останній день Петрового посту - 12 липня (Свято Петра та Павла) вже не є пісним.

Як треба поводитися у Петрів піст

Православ’я не є релігією їжі. Це шлях до самовдосконалення, до уподібнення Господу Ісусу Христу. Їстівні обмеження - це тільки один з інструментів, який може і повинен використовувати християнин на своєму шляху.

Піст - це завжди самодисципліна, боротьба із власними недоліками, шкідливими звичками, які вважаються слабкістю. Суть посту - перемога над собою, над власною слабкістю.

Тому найкращий варіант - взяти благословення на піст від вашого духовного наставника, який знає вас, ваше життя та здоров’я.

Чого не можна робити у Петрів піст

У дні посту треба уникати сутичок, брудних слів та думок, творити добро і молитися (як ввечері і вранці, так і протягом для). За можливості сповідатися та причащатися якомога більше. Головне у цьому - навчитися не засуджувати інших. Важливе не те, що входить в нас, а те, що виходить з нас.

Тому потрібно слідкувати за власною мовою, не уникати праці над собою.

Від посту до посту людина вчиться розуміти себе, отримує навички постійної внутрішньої роботи та самовдосконалення. Тільки так можна стати справжнім християнином.

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