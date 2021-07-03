Pfizer кололи 130 працівникам: подробиці смерті 47-річного українця після вакцинації

Через кілька годин після уколу чоловік поскаржився на слабкість і нудоту, а пізніше знепритомнів

У Вінницькій області помер 47-річний чоловік невдовзі після щеплення вакциною Pfizer. Через кілька годин після уколу чоловік поскаржився на слабкість і нудоту, а пізніше знепритомнів. Лікарі швидкої, які прибули на виклик, врятувати його не змогли. Що спричинило смерть - з'ясовуватимуть експерти.

Про це йдеться у випуску ТСН.19.30 3 липня.

Вакцину кололи на підприємстві, де чоловік працював, 130 співробітникам. Решта людей на самопочуття не скаржилися.

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Також відомо, що раніше цей чоловік не звертався до лікарів із суттєвими проблемами зі здоров’ям, а флакон вакцини використовувався на шістьох людей. У п'яти осіб, які були щеплені з цього ж флакона, жодної реакції не було.

Що спричинило смерть - з'ясовуватимуть експерти. Адже кожен летальний випадок упродовж 30 днів після вакцинації ретельно вивчають. Таких уже було щонайменше три - на Одещині, Львівщині та Буковині. Зв'язку між щепленням і смертю в жодному з них не виявили.

У разі якщо вакцинація таки заподіє шкоду здороваю, в Україні передбачені компенсації - за інвалідність - близько мільйона гривень і мільйон 700 тисяч - за смерть.

Новини України: смерть невдовзі після щеплення – що сталося з чоловіком, який отримав укол Pfizer

Нагадаємо, в американському штаті Мічиган уві сні помер 13-річний Джейкоб Клінік. За кілька днів до того він отримав другу дозу вакцини Pfizer проти COVID-19. Після щеплення у нього з'явилися загальні поствакцинальні симптоми – втома, жар і біль у животі.

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