Піаніно, яке підтримувало майданівців під час Революції Гідності: чи вдалося відреставрувати "Україну"

До роковин розстрілів на Інститутській інструмент планують виставити в одному з музеїв.

Піаніно "Україна" пережило Революцію Гідності, вогонь барикад, воду негоди і в найважчі моменти своїм голосом підтримувало майданівців. Звичайний інструмент, зроблений на початку 60-х, став одним із символів боротьби українців за свою свободу, але після пережитого почало розсихатися та втрачати голос. Відновити інструмент узялися реставратори, завдання виявилося надскладним, працювали над "Україною" більше як два роки.

Як вдалося відреставрувати піаніно - дивіться в сюжеті ТСН.19:30.

За відновлення "України" взявся Олександр Закусило. Він – реставратор. За його словами, жоден інструмент в світі не піддавався таким тортурам, як піаніно "Україна". Воно пережило запеклі вуличні бої і втратило голос. До свого реставратора інструмент потрапив 2019 року. Олександр Закусило розповідає, що піаніно перебувало у жахливому стані – воно розсипалося, була активна корозія, клавіші теж були всі розклеєні. Як зазначив реставратор, це було непросте завдання для нього.

Відреставрована "Україна": чи вдалося повернути голос піаніно, яке пережило Революцію Гідності

Після реставрації інструмент необхідно протестувати. Для цього запросили Ігоря Янчука - він вуличний музикант. Чоловік відразу впізнає інструмент, який стояв на Грушевського під час Революції гідності. Тест-драй відреставрована "Україна" пройшла.

Старе піаніно нагадує і про холод тих днів, і про жар тієї пори. До роковин розстрілів на Інститутській інструмент планують виставити в одному з музеїв - поки що навіть не вирішили де. Аби піаніно знову розказувало історію: як було важко, але українці вистояли.

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Автори: Наталя Нагорна, Тетяна Демух , Тетяна Ізофатова та Микола Рижченко