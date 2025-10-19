П’ять сценаріїв завершення війни в України: ШІ назвав найімовірніший

Війна в Україні / © ТСН

Штучний інтелект (GPT-5) дав п’ять сценаріїв завершення війни в Україні та оцінив ймовірність кожного з них з нинішніх тенденцій — станом на осінь 2025 року.

ШІ вважає, що найімовірніший варіант розвитку подій це заморожений конфлікт — перемир’я без миру. Його ймовірність становить близько 45%.

Найбільш імовірний сценарій

Так, найбільш імовірний сценарій — це перехід війни у «заморожену» фазу. У такому разі лінія фронту стабілізується, великі наступальні операції припиняються, а сторони зберігають статус-кво.

Україна не визнає жодних територіальних втрат, але й Росія не відмовляється від окупованих земель. Це може нагадувати ситуацію на Корейському півострові після 1953 року: формально війна не закінчена, але бойові дії не ведуться.

Такий сценарій зумовлений втомою сторін, обмеженими ресурсами й прагненням Заходу стабілізувати ситуацію без масштабного миру.

Переговори та тимчасова мирна угода

Інший варіант — укладання мирної угоди за посередництва США, ЄС або Китаю. Ші вважає, що ймовірність такого сценарію становить близько 25%. Це може бути компромісне рішення, яке зупинить бойові дії, але не розв’яже всіх питань.

У такому разі Україна отримає гарантії безпеки, можливо, шляхом посилення співпраці з НАТО чи укладення окремих двосторонніх угод. Росія, своєю чергою, спробує зберегти «обличчя», представивши домовленість як власну перемогу.

Подібний сценарій можливий у 2025–2026 роках, якщо сторони відчують, що подальша війна не дає результатів.

Військова перемога України

Ймовірність військової перемоги України у війні з Росією близько 15%, вважає ШІ. За такого розвитку подій Україна звільняє більшість або всі окуповані території, а Росія зазнає поразки через внутрішні проблеми або втрату боєздатності.

Це можливо лише за умови масштабного нарощування західної допомоги, поставок сучасної авіації, ракет і бронетехніки. Додатковим чинником може стати внутрішній колапс у РФ — політичний або економічний.

У такому випадку Україна отримує шанс на відновлення територіальної цілісності та реальну інтеграцію до ЄС і НАТО. Проте ймовірність цього сценарію наразі невисока — занадто великі ризики і ресурси, потрібні для повного звільнення територій, пояснює ШІ.

Крах Росії

Росія може втратити здатність продовжувати війну через внутрішню кризу. Це може бути розкол еліт, масові протести, економічний колапс або навіть зміна влади. Втім ймовірність такого сценарію лише 10%, вважає ШІ.

У цьому випадку Кремль буде змушений вийти з конфлікту, навіть без мирних домовленостей. Для України це означало б фактичну перемогу, хоча наслідки нестабільності у Росії могли б створити нові загрози для регіону.

Такий розвиток подій більш імовірний у середньостроковій перспективі — після 2026 року.

«Втома Заходу» і примусове замороження

Якщо США чи ЄС зменшать військову та фінансову підтримку через власні політичні або економічні причини, Україна може опинитися перед фактом «припинення допомоги».

У такому разі Київ буде змушений погодитися на тимчасове перемир’я, щоб зберегти сили. Фронт стабілізується, але ризик відновлення бойових дій залишиться високим.

Подібний сценарій можливий, якщо увага світу переключиться на інші конфлікти — наприклад, у Східній Азії чи на Близькому Сході. Його ймовірність ШІ оцінює у близько 5%.

Підсумовуючи, штучний інтелект вважає, що на сьогодні найреалістичнішим виглядає сценарій «замороженого» конфлікту — коли активні бойові дії згасають, але мир ще не досягнуто. Мирна угода можлива лише тоді, коли обидві сторони визнають, що військовим шляхом перемогти неможливо.

Україна зберігає головне — незалежність і підтримку світу. Але остаточний мир настане лише тоді, коли Росія або втратить можливість вести війну, або визнає, що її агресія не принесла бажаного результату, зазначає ШІ.

Зауважимо, що матеріал створено з використанням штучного інтелекту. Публікація має інформативно-розважальний характер і не є офіційним чи перевіреним джерелом даних. Прогнози, сформовані за допомогою ШІ, можуть базуватися на аналітиці відкритих джерел, однак їхня точність не гарантується. Тому перед тим, як робити будь-які кроки, що можуть вплинути на ваше життя, здоров’я чи фінансовий стан, варто перевіряти інформацію у надійних джерелах або консультуватися з експертами.