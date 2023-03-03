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Під Бахмутом аеророзвідка знищує ворога з дронів гранатами, затрофеєними ще в Ізюмі

Автор
Юлія КирієнкоЮлія Кирієнко
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Під Бахмутом аеророзвідка знищує ворога з дронів гранатами, затрофеєними ще в Ізюмі

Така прицільна стрільба дуже дошкуляє росіянам, тож вони намагаються збити з автомата українських “пташок”.

Українські аеророзвідники нищать росіян під Бахмутом їхніми ж гранатами. Затрофеєну у боях зброю ефективно використовують проти російської техніки та солдатів, йдеться в ТСН

Маленький, легкий, пластиковий дрон, який максимально близько може підлетіло до ворожих окопів і знищити там російських солдатів, а ще він максимально прицільно корегує нашу артилерію - це такі собі очі аеророзвідки в небі. “Пташка” в руках бійця Артема може скидати гранату і вибух буде чималий, а розльот осколків на кілька десятків метрів. Не втікти від “пташки” в небі геть нікому. “Трьохсоті часто краще, ніж двохсоті. Його потрібно евакуйовувати, лікувати, його потрібно повертати в родину, де він буде дизморалити своїх наступників”, - кажуть аеророзвідники.  

Ще й скидають на росіян їхні ж гранати, затрофеєні на передовій в Ізюмі. Також бійці показують, як квадрокоптер корегує роботу українського танку. Буквально з другого пострілу Збройні сили знищують протитанковий комплекс росіян “Корнет”. Попри непогане маскування його заздалегідь побачили завдяки квадрокоптеру. 

Така прицільна стрільба дуже дошкуляє росіянам, тож вони намагаються збити з автомата українських “пташок”. “Якщо два дні прожив на Бахмутському напрямку - то герой”, - розповідають бійці про тривалість служби своїх дронів. 

“Зараз ворог додумався до портативних ребів, вони практично біля кожної своєї вогневої позиції ставлять в траншеї портативні реби, коли ворог підходить до позицій, ми втрачаємо зв’язок з “пташкою””, - кажуть аеророзвідники.  

Та в будь-яку погоду і час доби дрон має висіти у повітрі, аби бачити всю передову і прикривати українську піхоту. Особливо на Бахмуті, де наступ окупантів щодня і безупину, бо окупувати це місто досі завдання номер один для росіян. 

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Дата публікації
Перегляди
304
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