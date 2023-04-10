Під Бахмутом артилеристи змушують вагнерівців лягти і більше не піднятись, але нарікають на появу снарядів у ворога

Бої в Бахмуті й навколо міста. Російське командування і досі не відмовилося від ідеї оточити цю українську фортецю і перерізати шляхи постачання, але на заваді стоять не лише піхота, а й артилерія, яка знищує ворожі штурмові загони та проводить контрбатарейну боротьбу, йдеться в ТСН.

Артилеристи луплять по посадці поблизу Бахмута, яку намагаються захопити вагнерівці, щоб перерізати «дорогу життя» на Бахмут. Наша піхота просить допомоги в артилерії і вони її отримують.“Наразі ворожа артилерія активізувалася, це свідчить про те, що вони змогли десь дістати запаси снарядів і вже 4 день не затихають. В нас все залишається сталим. Зараз працювали по живій силі, яка намагалася перейти посадку, вони залягли, ми залишили їх там трошки полежати. Мабуть не піднімуться, залишаться там лежати”, - каже військовий.

Артилеристи відстрілялися і ще не встигли замаскувати гармату, як отримують нові координати. Міномет росіяни підготувати до роботи так і не встигли.

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Бійці бригади швидкого реагування «Рубіж» тримають оборону поблизу Бахмута. «Муха» воює з осколком в коліні, боєць уже з досвідом, а от «Каспер» побував у своєму першому бою. Майбутній учитель музики взяв академвідпустку і пішов захищати країну. Зізнається, трохи нервував, не знав, як пройде цей перший бій. “Адреналін насправді є і дуже великий. Сили прибавляються і ти хочеш йти вперед-вперед-вперед. І попри, що командир каже досить, ти продовжуєш бій”, - зізнається він.

Боєць на псевдо «Продюсер» - військовий медик, йому доводиться вивозити поранених з-під Бахмута. Без пафосу і переможних реляцій зізнається, наші тримають місто, хоча це складно. “Вони пруть, пруть піхотою, з арти обстрілюють все, просто безкінечна кількість арти. Щоб хто не говорив, що росіян багато, але з нашого боку теж є втрати. Ми їм більше, значно більше даємо, але з нашого теж є”, - переконує боєць.

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