Під Бахмутом військові відбили нові території, закріпились у ворожих бліндажах, але росіяни прагнуть повернутись

В районі Бахмута українські військові вибили російських загарбників з однієї позиції і просунулися на 300 метрів. Бій був надзвичайно важким, ворог тримався за свої укріплення, дійшла справа до ближнього бою з використанням ручних гранат, коли ж росіяни відступили, вони використали авіацію, щоб знищити нашу піхоту. Не обійшлося без втрат, йдеться в ТСН.

Поблизу Бахмута здаєть, що тут працюють усі види артилерії, авіації та стрілецької зброї. Це означає, що будуть поранені, кажуть медики, і буквально за кілька кілометрів від передової, розгортають невеликий госпіталь на колесах.

Вони не помиляються. М113 мчить з лінії фронту на максимальній швидкостіо. Медики знають, щоводій-механік на псевдо “Алькор” витискає з американського бронетранспортера все, на що той здатен, аби якнайшвидше передати в їхні руки пораненого.

У ближньому бою цей боєць на псевдо «Прапор» отримав осколкові поранення від ручної гранати, якими ворог закидував їх під час свого відступу. Але очі в “Алькора” горять – ворог стріляє з усього, що в нього є, навісніє, намагається чіплятися за нашу землю, але таки відступає. “Якщо взяти сили наші і сили їхні, то вони трималися гідно, трималися до такого, що почали гранатами один одного закидати”, - розповідає поранений, який в цьому бою святкував свій 47 день народження і в “подарунок” отримав осколкові поранення.

Коли у небі знову потужні вибухи, бійці кажуть, це вже наша авіація завдає удару. Додають, що українські бійці закріпилися у ворожих шанцях, а ще захопили ворожі склад з набоями, які вже, певно використають проти загарбників.

Сьогодні в офіційних звернення прозвучить приблизно таке повідомлення» «українські військові відбили у ворога одну позицію і звільнили 300 метрів української землі».

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