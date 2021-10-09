Під будинком Порошенка збираються натовпи: часом виникають сутички

Одні кажуть, що хочуть запитати президента про зв’язки із Медведчуком, інші запевняють, що проти проплачених мітингів.

Масштабний протест в елітному передмісті Києва. У Козині, поблизу обійстя п’ятого президента Петра Порошенка, від ночі відбувається одразу два мітинги, час від часу виникають сутички.

Про це йдеться в ТСН.19.30.

По один бік сьогодні від ночі були десятки юнаків, щоправда, своїх вимог вони не оголошували і ховались від камер. Надвечір до них доєдналися ще кілька десятків людей спортивної статури, які здебільшого теж уникають спілкування із журналістами.

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Лише кілька мітингарів повідомили, що прийшли до Порошенка, аби запитати про його зв`язки із Медведчуком. Напередодні останньому оголосили ще одну підозру у держзраді та сприянні тероризму. А причетність Порошенка до так званої справи Медведчука силовики обіцяють перевірити.

По інший бік сьогоднішнього протесту зібралися мітингарі, які запевнили, що вони колишні АТОвці, а у Козин приїхали, щоби виступити проти проплачених мітингів. На їхню думку, десятки молодиків навмисне звезли автобусами.

Вночі між натовпами сталися кілька сутичок, годину тому вони поновилися попри значні сили поліції.

Новини України: в елітному передмісті Києва відбувся протест

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