Під час гасіння пожежі в Києво-Печерській Лаврі з'явилась веселка: подробиці цинічного удару РФ (фото, відео)

Веселка під час гасіння пожежі в Успенському соборі

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У Києво-Печерській лаврі палав дах Успенського собору, вогонь вже загасили. Рятувальники гасили об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під звуки дзвонів. Об’єкту цього року виповнюється 975 років від першої згадки.

Нині територію закрито для відвідин. Місце атаки вже відвідав президент України разом із предстоятелем ПЦУ Епіфанієм. Також масштабна можежа зайнялась поруч у «Мистецькому арсеналі».

Про це йдеться у сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

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«Таких руйнувань я ще не бачила. Просто посеред дороги валяється маківка від церкви. Зверху гасять пожежу, але ми все одно бачимо веселку», — каже Наталія Нагорна.

Ліквідація пожежі у Києво-Печерській Лаврі / © ТСН

Наслідки руйнувань Успенського собору найкраще видно зверху. Там і досі працюють рятувальники.

Священнослужителі згадують, що 100 років тому більшовики знищили цей собор, а тепер їхні нащадки вкотре обстріляли святиню.

Священники кажуть, що такі цинічні удари по святих місцях показують істине обличчя росіян.

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Наслідки російського обстрілу / © ТСН

«Віра, Бог — це не про росіян. Ми можемо подивитися на Успенський собор, який зараз плаче», — каже він.

За попередніми даними, росіяни вдарили по собору «Шахедом». Це було пряме попадання.

Також є версія, що Росія цілеспрямовано вдарила по Успенському собору, адже тут планувалось встановити пам’ятник Івану Мазепі.

Війна в Україні: що відомо про обстріл Києво-Печерської Лаври

Російські окупанти під час нічної атаки на Київ вдарили по Києво-Печерській лаврі. У Росії цинічно заявили, що це нібито «відповідь» на дії України.

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Російські війська у ніч проти 15 червня здійснили одну з наймасштабніших атак на столицю за останній час. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, наслідки ударів та падіння уламків зафіксовані фактично по всьому місту.

Пошкоджено також Мистецький арсенал і кіностюдію ім. О Довженка.

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