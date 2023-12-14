Під час кризи з "Київстар" українці продавали сім-карти за ціною золота: у Дніпрі "засвітився" найжадібніший продавець

Після хакерської атаки, яка була здійснена на сервіси мобільного оператора "Київстар", низка українців вирішили неабияк заробити на проблемах його абонентів.

Так, протягом 12 та 13 грудня, коли в фірмові магазини операторів Lifecell та Vodafone вишукувались довжилезні черги, на сайтах безкоштовних об’яв з’явились пропозиції купити сім-карти по 1 тис грн. Такі об’яви публікували продавці з багатьох регіонів України.

Ймовірно, піком жадібності була пропозиція купити стартовий пакет Lifecell за 2 тис. 199 грн. Така його ціна перевищувала звичайну більше, ніж в 10 разів та дорівнювала ціні грама золота найвищої проби. В описі до свого товару автор з Новокодацького району Дніпра зазначив, що загалом у нього було 30 таких пакетів, а тепер залишився один.

Деякі сім-карти продавали за ціною золота. Скріншот з Olx.ua

Проте, як виявилось, ці об’яви розміщені в Мережі і досі – очевидно, що їхнім власникам не вдалось їх продати по ціні, яка в 10 разів перевищує звичайну.

Про проблему шалених націнок офіційно повідомили, наприклад, і в компанії Lifecell.

"Друзі, нам повідомили, що стартові пакети lifecell почали продавати за ціною, значно вищою, ніж рекомендована. Це продажі через дошки оголошень й так звані продажі "з рук". Звертаємо вашу увагу, що стартові пакети є в достатній кількості в наших фірмових магазинах і в офіційних точках продажів, ціни на них не змінювались і завжди відповідають рекомендованим.

Також, зважаючи на попит ми збільшуємо обсяг постачань, тож має вистачити всім", - повідомляла компанія під час того, коли ця проблема була актуальною.

Як виявилось, ситуацією намагались скористатись і шахраї. За даними кіберполіції, під час технічних проблем у мобільного оператора Kyivstar, зловмисники створили в месенджерах фейкові боти та розповсюдили фішингові посилання під приводом компенсації та інформаування про терміни відновлення роботи сервісів оператора зв’язку.

Читайте також: