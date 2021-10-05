Під час наймасовішої толоки в України сотні тисяч учасників прибрали понад 1000 тонн сміття

Під час наймасовішої толоки в України сотні тисяч учасників прибрали понад 1000 тонн сміття

Учасники долучилися під гаслом «Побачив? Прибери».

Українці разом з мільйонами активістів 190 країн світу вийшли на найбільшу екологічну подію року – Міжнародну акцію Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day». Цього року через погодні умови подію розтягнули на цілий тиждень і прибирали у 24 областях.

Підсумки толоки повідомили організатори заходу - молодіжний рух «Let’s do it Ukraine».

«Акція об’єднала 311 665 учасників традиційних прибирань. Школярі, студенти, посадовці, артисти, активісти, відповідальні громадяни та представники засобів масової інформації разом очистили 3945 локацій у 24 областях та 632 населених пунктах. Спільними зусиллями зібрано 1022 тонни сміття, 70 тонн вторинної сировини здано на перероблення», - зазначили організатори.

Прибирання торкнулось не лише звичайного сміття, а й 55 865 Гігібайт непотрібної інформації.

Не знехтували участю у заході зірки і посадовці. Але відзначилась дівчинка Єсенія з Харкова, у межах акцій завдяки їй Україна побила рекорд з наймолодшого учасника прибирання у світі – дівчинці на момент прибирання було лише 8 днів.

толока у Краматорську. (Фото:"Let’s do it Ukraine")

«Найпопулярнішими знахідками стали недопалки, маски, тара та пакування від різних товарів. Учасники акції намагалися сортувати знайдене – збирали вторинну сировину в окремі мішки, які потім були передані на перероблення», - зазначають організатори.

Вагомо, що до заходу долучили молодь і навіть влаштували між освітніми закладами змагання, найбільш активних відзначили.

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