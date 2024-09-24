Прокурор під час обшуку вилучив 4 млн грн і зник: в Україні спалахнув гучний скандал

Експерти кажуть, що це не єдиний такий випадок, коли зникають цінні речові докази.

Зі справи про тендерні закупівлі зникли 4 мільйони гривень. Їх особисто вилучив під час обшуку прокурор. І вже за рік грошей серед речових доказів не знайшли.

Про це йдеться у матеріалі проєкту "Хапуга.ua".

Що відомо про справу

Ще в "ковідний" 2020 рік Державне агентство інфраструктурних проєктів закупило для ДСНС пів тисячі медичних укладок на понад 100 млн грн. Найдорожчою частиною наборів були дефібрилятори.

Вже за пів року, навесні 2021-го, поліція Голосіївського району Києва запідозрила в держзакупівлях корупцію і порушила справу щодо розтрати майна та службового підроблення, нагляд за якою був у прокуратури. І хоча з державними грошима мала справу лише одна фірма "Фармєдіс", яка виграла тендер, слідчі прийшли й до її постачальників, і до дистриб'ютора німецького виробника ТОВ "Медінова" та до його дилера – ТОВ "Адвансед Медтехнолоджі".

"Мені у двері зранку почали ламати, дзвонити в дзвінок, ламати дверну ручку. Я запитав – хто? Оказалось, обшук", – каже Олександр Міхновець, директор ТОВ "Адвансед Медтехнолоджі".

Як пише видання Цензор.НЕТ, прокурорів збентежив довгий ланцюг фірм-посередників і вони припустили, що через таку схему штучно завищили закупівельні ціни на медобладнання.

"Ну нас звинувачували в завищенні ціни. А насправді ціна була, навпаки, занижена. Тобто це спецобладнання, і ціна, наприклад, в Європі десь 4,5 тисячі євро такий комплект, ми продавали по 3 800", – каже Віктор Московченко, власник компанії “Медінова”.

Висновок базували на судово-товарознавчій експертизі: ринкова вартість однієї медичної укладки – майже 72 тисячі гривень, а для ДСНС закупили обладнання по 199 тисяч. Проте є серйозний нюанс – експертка проаналізувала ціни на зовсім інше медобладнання. Держава в умовах закупівлі зазначила саме автоматичні дефібрилятори, натомість експертка врахувала ціни на напівавтоматичні.

В Україні розслідують справу про зникнення грошей після того, як прокурор провів обшук у бізнесмена

"Моїм клієнтом був поставлений найкращий у світі дефібрилятор, якщо не помиляюся, фірми Corpulse AED. Це дефібрилятор, який працює за температури навіть мінус 10 градусів за Цельсієм. Це є автоматичний дефібрилятор, тобто таким дефібрилятором може скористатися в якійсь надзвичайній ситуації навіть звичайна людина. А оцінку, яку робила експерт, вона робила по дефібриляторах навіть не автоматичних чи напівавтоматичних із них, якби формувала середню ринкову вартість", – каже Гліб Тимофіюк, адвокат Олександра Міхновця.

Як відбувалися скандальні обшуки

Все це було лише початком історії, скаржаться бізнесмени, далі почалося справжнє свавілля. Попри те, що підприємці на вимогу слідчих надали всі документи, до них несподівано прийшли з обшуками, щоб отримати вже надані документи.

Особливо під час обшуків відзначився прокурор Голосіївської районної окружної прокуратури Києва Володимир Вінніков. Прокуратура для нього – це буквально родинна справа. Прокурором у Генеральній прокуратурі України працює і його батько Микола Вінніков. Та похвалитися особливими статками Вінніков-молодший не може – його декларація майже порожня. Немає ані власного житла, ані автівки. Тож, можливо, щоб не відставати від колег, він влаштував обшук у бізнесмена Олександра Міхновця.

"Прокурор, який прийшов, поводився дуже агресивно, зухвало, похабно. І коли він побачив документи, коли він побачив, що я давав їх раніше, інтерес пропав, до цього він такий – ну добре, добре. А потім – а є гроші? Звісно, гроші у кожного є. І коли всі гроші побачив, повністю змінилася людина. Очі блищать, п'є воду кожні 5 хвилин. Я не зрозумів, що відбувалося. Коли він рахував гроші ці, це було як факір, який якісь фокуси показує", – каже Олександр Міхновець, директор ТОВ "Адвансед Медтехнолоджі".

Ба більше, Вінніков, не соромлячись, жартував про те, що на вилучені у бізнесмена понад 4 мільйони гривень у різній валюті поїде відпочивати. Це Міхновець навіть зафіксував у протоколі. Проте тоді бізнесмен навіть подумати не міг, що свої жарти Вінніков втілить в життя. За рік, коли справу з Голосіївської прокуратури передавали до НАБУ, з'ясувалося: арештованих під час обшуку грошей немає серед речових доказів.

Вінніков жартував про те, що на вилучені у бізнесмена більше 4 млн грн у різній валюті поїде відпочивати

Прокурор присвоїв 4 млн грн і зник

"Ми звернулися з відповідними клопотаннями до Офісу генерального прокурора, вони перекликували цю справу під підслідність НАБУ, передали всі матеріали туди, і потім уже під час передачі матеріалів виявилося, що вилучених коштів немає. І, власне кажучи, з цього моменту розпочалася справа Віннікова-прокурора, оскільки виявилося, що прокурор Вінніков, якщо я не помиляюся, там уже на той момент майже пів року не з'являвся на робочому місці, вилучених коштів, вилучених у пана Олександра, мого клієнта, коштів у Голосіївській прокуратурі не знайшли, він не здав їх, як, відповідно до протоколу, вони мають там зберігатися в певному сейфі у прокуратурі, він цього не зробив", – каже Гліб Тимофіюк, адвокат Олександра Міхновця.

Державне бюро розслідувань завершує справу щодо Віннікова, якого, до речі, вже звільнили з прокуратури. За результатами розслідування Віннікова звинувачують фактично у крадіжці 4 млн грн, які проходили як речовий доказ у справі.

В Україні загадково зникли 4 млн грн

За офіційним повідомленням ДБР, ще працюючи прокурором, Вінніков не передав вилучені кошти на належне зберігання, а забрав їх собі і просто припинив виходити на роботу. В червні прокурора затримали, оголосивши підозру у зловживанні службовим становищем під час заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Але суд навіть без внесення застави відпустив його додому, попри аргументи обвинувачення. Сам Вінніков провини не визнає, проте аргументувати це на камеру відмовився.

Незалежний адвокат проаналізував справу

Незалежний експерт, адвокат у бізнесовій галузі Олександр Телешецький навіть серед поверхневих фактів угледів ті, що красномовно, хоча й не прямо свідчать про провину Віннікова. Насторожити, хоча це й не заборонено, може те, що прокурор вирішив особисто прийти на обшук.

А жарти Віннікова про те, що він витратить гроші на відпочинок, і поготів вказують на його умисел.

Подібних історій, кажуть на камеру експерти і поза камерою – прокурори, повно. Гроші, цінності під час обшуків буквально крадуть під носом у власників.

"Я з таким уже у своїй практиці стикався, коли грошові кошти вилучаються, а потім вони зникають або замість них там схожі на гроші папірці лежать, і таке було. Навіть було у мене в практиці таке, що підміна відбувалася в момент перебування цих коштів на експертизі в експертних установах. На експертизу направили гроші, а з експертизи забрали "куклу". Було таке, що вилучалися грошові кошти справжні, а коли вони поверталися вже за рішенням суду через якийсь час, то виявлялося, що це фальшиві гроші. Вони дуже схожі на справжні. І тільки спеціальне обладнання, спеціальні машинки, які визначають справжність цих коштів, ідентифікували, що це не гроші", – каже експерт.

Колишній прокурор Володимир Вінніков, який представляв державу і мав би бути зразком справедливості, насправді, як доводять слідчі й потерпілий, використав свій статус, щоб збагатитися. Та сподіватимемось, що ця історія матиме справедливе завершення, щоб ніхто не міг, прикриваючись іменем України, безкарно красти.

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