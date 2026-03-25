Під час обстрілу Львова люди ховались у церкві: місцеві розповіли про масовану атаку "Шахедів"

Наслідки атаки по Львову

Росіяни вдень 24 березня атакували самісінький центр Львова — зону всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також спальний район Сихів. Понад 30 людей отримали поранення, зруйновано 17 квартир у пам’ятці архітектури та пошкоджено десятки будинків.

На місці влучань працювала кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

Атака по центру Львова

Перший удар стався у самісіньке серце Львова. Ворожий «Шахед» влучив у житловий будинок, що є частиною Ансамблю Бернардинського монастиря — пам'ятки архітектури XVII століття. У цей час на площі Соборній завжди людно, працюють кав’ярні та магазини.

Владислава Петихачна, жителька Львова: «Тривога була, всі бігли в церкву, і я вирішила до церкви. Хвилин 10 почекала — і було влучання. Дуже шкода людей і тварин...»

Власник кав’ярні на першому поверсі Дмитро Носовський розповів, що в момент вибуху на літньому майданчику були гості. Один хлопець отримав поранення. У будинку повністю зруйновано 17 квартир. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже заявив, що Україна чекає на негайну реакцію ЮНЕСКО.

Подвійний удар по Сихівському районі Львова

Поки рятувальники гасили пожежу в центрі, нова хвиля дронів атакувала Сихів. Дев’ятиповерховий житловий будинок у спальному районі зазнав цілеспрямованого удару з двох сторін. Загалом у цьому мікрорайоні пошкоджено 19 будинків.

Андрій Садовий, міський голова Львова: «На Сихові житловий будинок був атакований з двох сторін. На моїй пам’яті я такого не бачив. Цільово атаковані житлові будинки і серце Львова — зона ЮНЕСКО. У москалоти немає нічого святого».

Мешканці описують момент атаки як справжнє пекло: уламки дронів влітали просто в кімнати, а машини під вікнами спалахували, як сірники. Багато людей отримали травми від посіченого скла.

Військові медики прийшли на допомогу першими

Першу допомогу постраждалим надавали військові медики, які випадково опинилися неподалік місця влучання. Вони деблокували людей та накладали турнікети ще до приїзду основних служб.

До лікарень шпиталізували понад 30 осіб. За словами Олени Кудиби, в.о. завідувача відділення невідкладної допомоги, пацієнти мають проникні поранення кінцівок, травми спини та гострі реакції на стрес.

Міська влада Львова вже розробляє план допомоги: людям, які втратили дах над головою, пропонують розміщення в готелях та компенсацію за оренду житла. Попередньо, руйнування в центрі міста є критичними для історичного фонду.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЛЬВІВ’ЯНИ в ЛІКАРНЯХ ПІСЛЯ АТАКИ! ПОЧАВСЯ розбір ЗАВАЛІВ! НАЖИВО з МІСТА!