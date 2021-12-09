Під час операції пошкодив сечовий міхур: на Прикарпатті лікар заплатить 100 тис. грн за смерть пацієнта

Під час операції пошкодив сечовий міхур: на Прикарпатті лікар заплатить 100 тис. грн за смерть пацієнта

Родичі покійного вимагали стягнути з лікаря 500 тис. грн.

В Івано-Франківській області засудили лікаря, через якого помер пацієнт. Він повинен сплатити родині покійного 100 тис. грн.

Про це йдеться у вироку Косівського районного суду Івано-Франківської області, повідомляє ТСН.ua.

Пацієнту в лікарні робили операцію на простаті

Суд встановив, що пацієнт звернувся до Косівської центральної районної лікарні із діагнозом: доброякісна гаперплація передміхурової залози III ступеня. Лікар вирішив провести хворому трансуретральну резекцію передміхурової залози. Проте під час операції на простаті хворому пошкодили стінку сечового міхура. Медик вчасно не розпочав лікування пацієнта, через що той помер.

"Відповідно до висновку експерта комісійної судово-медичної експертизи смерть пацієнта настала від ушкодження сечового міхура під час проведення хірургічної операції - трансуретральної резекції простати, яке ускладнилося розлитим гнійно-фібринозними перитонітом, утворенням нориці тонкого кишечника, евентерації кишечника та розвитком поліорганної недостатності", - йдеться у матеріалах справи.

Лікар своєї вини не визнав

Лікар своєї вини не визнав та переконував, що під час операції хворий смикнувся. Тоді йому "додали" наркозу. На його думку, операція пройшла вдало, але стан чоловіка різко погіршувався. Згодом хворого перевели до обласної лікарні в Івано-Франківську, де він і помер.

Дружина та син покійного запевняли, що лікар знав про пошкодження, але не лікував пацієнта

Дружина та син покійного розповіли, що після операції лікар сам їм пояснив, що він пошкодив сечовий міхур, проте запевняв, що все буде гаразд. Але стан їхнього родича постійно погіршувався і тоді чоловіка перевели до Івано-Франківської обласної лікарні.

Вирок суду

Медичні експертизи підтвердили, що до смерті пацієнта причетний уролог із Косівської районної лікарні. А тому суд визнав чоловіка винним та заборонив йому два роки займатись лікарською діяльністю. Водночас суд і скасував цю заборону через те, що минули терміни давності.

Потерпілі під час суду вимагали стягнути з медика 500 тис. грн моральної компенсації, проте суд зобов'язав лікаря сплатити їм лише 100 тис. грн.

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