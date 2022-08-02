Під час пожежі почав гратись із рятувальниками: у підрозділі одеської ДСНС з'явився песик, який знімає стрес

В одеських рятувальників з’явився новий годованець – цуценя на прізвисько Мажор, який розважає та розраджує їх після тяжких викликів.

Будинок господарів цуценяти надзвичайники врятували від вогню і так чотирилапий і опинився у лавах ДСНС, йдеться в ТСН.

Бути веселим та грайливим – це посадові обов’язки чотирилапого вуханя, який оселився в одній з рятувально-пожежних частин Одеси. Щеня має ефективний рецепт зняття стресу після важких пожеж або російських обстрілів. «Цілуватися - цю команду він вже знає», - сміються рятувальники.

«Хлопці розповідають, що він є таким маленьким психологом. У тих умовах зараз вони дуже втомлюються, а побачивши Мажора одразу починають посміхатися, з ним гратися, тому емоційно і психологічно він дуже допомагає», - каже речниця ГУ ДСНС України в Одеській області Марина Мартиненко.

Песика одеські ДСНСівці врятували під час пожежі. Разом з усіма його братами та сестрами, а також господарями будинку. На знак подяки погорільці подарували цуценя пожежникам. Власне, нового господаря він обрав сам. «Під час виїзду під час гасіння пожежі, схопив одного за штанину, почав гратися, бавитися з ним. Грайливий, як у маленької дитини - зі всіми бавиться, добрий до людей «, - кажуть рятувальники.

Мажором щеня назвали не випадково. Адже став улюбленцем усієї команди і розкошує у власних апартаментах. Смаколики, іграшки, розваги – для свого улюбленця рятувальники нічого не шкодують.

«Коли подумали про те, що це пес у якого є все, то вирішили буде в нас Мажор. Люблять його всі ну просто всі іноді він спить з диспетчерами, він сумує, коли його звідти виганяють, але він вже знає, що його всі люблять», - каже речниця рятувальників.

Ще трохи підросте і вихованця почнуть дресирувати. Згодом, кажуть рятувальники, Мажор виїжджатиме разом з ними на виклики і стане повноцінним членом команди. «У него характер такий бойовий, не боїться нікого і нічого. Якщо піддасться, то зрозуміло віддамо, буде служити ДСНС. Я думаю, він справиться - це бойовий пес», - кажуть у частині.

Коли підросте, Мажор навіть матиме власну форму. Поки ж – на нього вперше вдягають нашийник, в корпоративних кольорах, жартують рятувальники.

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