Під час пожежі в храмі поблизу Львова постраждало двоє чоловіків, які спровокували виникнення вогню

Загорівся пінопласт від іскри болгарки.

Римо-католицький храм Святої Терези у селищі Брюховичі, у передмісті Львова, спалахнув близько другої дня, стовп густого диму піднявся на сотню метрів, купол охопило полум’я.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Тут уже третю годину працюють рятувальники, проте досі є задимлення. І буквально пів години тому обвалився купол. Пожежа виникла у приміщенні храму. Костел цегляний, ще на етапі будівництва. Відомо, що усередині працювали двоє парафіян, виконували якісь роботи і користувалися болгаркою, ймовірно іскри від неї й спровокували пожежу.

«Парафіяни церкви допомагали в завхристії, щось там обладнували, включили болгарку, а поряд лежав пінопласт і він загорівся. То було дуже швидко. Їм обдало обличчя гарячим повітрям і стався термічний опік першого ступеню, легкі ушкодження, в одного важче, в одного легше, і ще рука. Вони почувають себе добре, токсичного ушкодження не було», - кажуть медики.

У передмісті Львова горить церква – є постраждалі

Від госпіталізації двоє чоловіків 60 і 70 років відмовилися. Тут на місці працює одинадцять пожежних машин, зокрема два крани. Рятувальника кажуть, вогонь швидко поширювався через легкозаймистий пінопласт, яким утеплили цегляну церкву.

«Ми побачили, що є елементи конструкції, які прогоріли і можуть обвалитися, особовий склад працював тільки в тих місцях, де під час обвалу їм нічого не загрожувало», - пояснюють в ДСНС.

Стовп диму, досі вибивається з церкви, помітно за кілька кілометрів звідси. Рятувальники кажуть, їм знадобиться ще щонайменше година, щоби ліквідувати пожежу.

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