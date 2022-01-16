Під час сходження на Говерлу травмувались мати та дитина: причини та що відомо про стан потерпілих

Люди через несприятливі погодні умови послизнулись та впали.
У Карпатах 15 січня під час сходження на Говерлу травмувались 49-річна жінка та її 12-річна дитина. Потерпілі звернулись за медичною допомогою.
Про це повідомляє кореспондентка ТСН Алла Хоцянівська.
Як стало відомо, мама з дитиною піднімались на Говерлу. Там вони послизнулись і впали. Потерпілі звернулись за медичною допомогою. У них діагностували травми.
Медики повідомили ТСН, що у дитини численні забої м'яких тканин і струс мозку. У мами - струс мозку і переломи.
Рятувальники наголосили, що ніякої лавини на Говерлі не було. Люди через несприятливі погодні умови послизнулись та впали, як це було із іншими туристами 15 січня.
Нагадаємо:
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В Івано-Франківській області при сходженні на гору Говерлу одна людина загинула, ще двоє отримали травми.
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