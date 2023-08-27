Зеленський пропонує законодавчо прирівняти корупцію до держзради

У військовий час необхідно корупцію прирівняти до державної зради. Така ініціатива не може діяти постійно у суспільстві, але на військовий час – це допоможе.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Якщо ти хочеш побороти скажімо так "місцеву бруківку", то я не можу боротися з бруківкою у кожному місці. Є фундаментальні рішення, на них я звертаю увагу. Наприклад, я поставив задачу законодавчо щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. Я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але, думаю, на військовий час – це допоможе. Чи підтримає це законодавець, я не знаю, але я точно запропоную, тому що ми розвиваємо демократичне суспільство. Дуже важливо не прикручувати гайки і не дивитись кожного разу на той чи інший гострий, кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі", - зазначив президент.

На думку Зеленського, це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб посадовці навіть не думали про незаконне збагачення.

"Але це не розстріл, це не сталінізм. Якщо є докази – людина повинна бути за ґратами. Я думаю, що парламент це отримає (законопроєкт – ред.) у найближчий тиждень, і далі гра на боці парламенту вже", - підсумував президент.

Нагадаємо, НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на ₴8,5 мільйона у колишнього Дніпропетровського обласного військкома Анатолія Пікала.

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