"Під час війни вчителі повинні володіти навичками кризової психологічної допомоги" - психологиня Олена Анопрієнко

Батькам треба уважніше спостерігати за психологічним станом дітей, а держава повинна не зволікати з розробкою і втіленням національних програм психологічної реабілітації, наголошує Анопрієнко.

З початком повномасштабної війни українська освіта постала перед новим викликом - тисячі дітей зазнали травматичного впливу та потребують надання фахової психологічної реабілітації.

До того ж більшість педагогів не володіють навичками з надання кризової психологічної допомоги. Кандидатка психологічних наук Олена Анопрієнко вважає, що батькам треба уважніше спостерігати за психологічним станом дітей, а держава повинна не зволікати з розробкою і втіленням національних програм психологічної реабілітації.

Особливо вразливою, є категорія дітей, які перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні. У найбільших дитячих лікарнях такі діти навчаються у “Школах Супергероїв”, де й отримують необхідну психологічну допомогу. Психологиня Олена Анопрієнко, яка вже кілька років співпрацює зі “Школою Супергероїв” у столичній клініці “Охматдит” розповіла на що необхідно звернути увагу батькам і педагогам, щоб вчасно та ефективно надати дітям психологічну допомогу.

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Зазначимо, що цьогоріч під час загальнонаціональної премії для вчителів Global Teacher Prize 2022 телеведуча 1+1 та Єдиного марафону новин, кураторка "Права на Освіту" та "Школи Супергероїв", YouTube-блогерка Наталія Мосейчук традиційно зробить свій "Вибір Серцем" та відзначить двох педагогів: відважного класного керівника та шкільного психолога-педагога, який працює з дітками, постраждалими під час війни. На психологів зараз неймовірне навантаження, саме вони зцілюють дитячі серця і потребують особливої уваги. Діліться історіями героїв освітнього фронту за посиланням.

Діти, які зазнали травматичного впливу війни потребують психологічної реабілітації

- Під час війни діти, що перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні, набувають нового травматичного досвіду. Якої психологічної реабілітації вони потребуватимуть?

Під час війни діти зазнають травматичного впливу на їх чутливу психіку. Діти можуть ставати свідками обстрiлiв, спостерiгати руйнування рідного міста чи села, або навіть їхніх домівок. Вони можуть побачити поранених чи померлих, катування та вбивство, масову загибель людей. Також можуть зазнавати тяжких втрат, бачити, як зазнають поранення чи помирають члени їхніх сімей та друзі. До того ж діти самі можуть бути поранені. Такий досвід може призвести до виникнення різноманітних психологічних проблем. Особливого травматичного впливу зазнають діти, які мають тяжкі захворювання та отримали психологічну травму, пов’язану з війною: травмовані в наслідок воєнних дій, які втратили близьких, були свідками обстрілів, вибухів, переселенці тощо. Такі діти потребують надання психологічної реабілітації, роботи з наслідками психологічної травми.

- На що мають звертати увагу у поведінці дітей батьки та педагоги та в якому випадку звертатися по допомогу до психолога?

Діти, які поступають на госпіталізацію в лікарню з різною патологією та травмами, перше, на що потрібно звернути увагу батькам, вчителю, в якому психологічному стані знаходиться дитина, якщо дитина тривожна, збудлива, постійно плаче, або навпаки стала замкнена, змінилась поведінка, з’явились страхи, потрібно звернутись до психолога за психологічною допомогою. Діти зі стресовими розладами можуть проявляти сильну прив’язаність до дорослих в такій мірі, що навіть можуть відмовлятись самостійно залишатись в кімнаті, часто згадують травматичні історії, можуть проявляти агресивність, жорстокість в іграх, малюнках. Діти дошкільного віку та молодшого шкільного віку можуть відмовляться виконувати самостійно справи, які раніше робили (їсти, одягатись), можуть з’являтись болі без фізіологічних причин (болі в животі, головний біль). Підлітки, які пережили травматичні події війни можуть висловлювати виражену лють, ненависть та бажання помсти, воювати, йти на війну. У таких дітей зазвичай порушується сон, змінюється поведінка, спостерігається ухід у нереальний світ комп'ютерних чи відеоігор, особливо агресивного та жорстокого характеру.

- У “Школі Супергероїв” завжди велика увага приділяється психологічному стану дітей, які одночасно навчаються та перебувають на стаціонарному лікуванні. Які нові знання та підходи потрібні лікарняним вчителям для роботи в реаліях війни?

Як показала практика сьогодення, в період війни вчителі, які працюють з дітьми повинні володіти знаннями та навичками надання кризової психологічної допомоги, володіння знаннями з ознак тривожних розладів у дітей, з метою вчасного реагування і направлення за фаховою психологічною допомогою. Також важливим підходом є посилення командної роботи вчителя та психолога, проведення реабілітаційних занять спрямованих на корекцію емоційного стану дітей, групових інтерактивних занять з дітьми, ігрових, святкових заходів. Актуальною потребою також є підготовка вчителів з проходженням циклу навчання з кризової психологічної допомоги для роботи з дітьми особливо у період війни, тому розробка та реалізація спеціальної програми з кризової психологічної допомоги дітям, дорослим є важливою складовою професійних навичок вчителя.

У період війни посилюються роль психолога

- За останні три роки волонтерська “Школа Супергероїв” швидко перетворюється на освітню мережу у найбільших дитячих лікарнях України. Якою має бути роль психологів у роботі з дітьми та педагогами? Чи потрібна розробка спеціальної методики, якою керуватимуться лікарняні вчителі?

Так, розробка методичних рекомендацій в роботі вчителя в умовах лікарняних закладів набуває актуального значення та позитивно буде впливати на процес організації навчання та надання психологічної допомоги в умовах лікарні.

- Наскільки масштабними мають бути програми психологічної реабілітації в лікарняних і звичайних школах? Чому це є важливим?

В період війни посилюються роль психолога в роботі з психологічною травмою не тільки дітей, батьків, але й педагогічного персоналу, які також знаходяться в стресовому стані пов’язаному з війною. Розробка та впровадження державних програм реабілітації є важливою складовою збереження психічного здоров’я населення. Програми психологічної реабілітації мають бути направлені на: дітей, батьків та педагогічний персонал і поширені в усіх закладах освіти та особливо у "Школі Супергероїв", розташованих у лікарнях.

Фото: ТСН.ua

- Роль шкільних психологів в українській освіті з кожним роком стає більш вагомою. Що потрібно змінити у суспільному сприйнятті шкільних психологів для того, щоб їхня робота була більш ефективною?

Так, роль шкільних психологів в українській освіті стає більш вагомою та вимагає нових підходів та знань з надання психологічної допомоги дітям. Важливо включити в процес навчання психологів знання на навички роботи з психологічною травмою пов’язану з війною, психологічні програми реабілітації дітей. При підготовці психологів особливу увагу треба приділяти вивченню психології стресу та психології активності, психології мотивації та прийняття рішень, психології криз та психології смислу; опановуванню методами власного потенціалу, управління власною поведінкою у кризових ситуаціях та адаптації в особливих умовах існування, консультативними та психотерапевтичними методами; розумінню проблем, повʼязаних з оцінюванням, передбаченням й оптимізацією психічних станів дітей.

Довідка: “Школа Супергероїв” - це освітній проєкт, заснований у 2016 році громадською організацією “Маленьке серце з мистецтвом”. Його мета - забезпечення конституційного права на освіту дітей, що перебувають на стаціонарному лікуванні в медичних закладах. Кураторкою “Школи Супергероїв” є Наталія Мосейчук, ведуча 1+1 і марафону Єдиних новин.

Вона допомагає рухати реформу шкіл в лікарнях разом з командою благодійної ініціативи «Право на освіту» та 1+1 медіа.

З 2019 року за соціальною франшизою філії “Школи Супергероїв” відкриті у восьми лікарнях Києва, Житомира, Херсона, Дніпра, Харкова та Хмельницького. Для підготовки вчителів до роботи в лікарнях, команда "Школи Супергероїв" розробила онлайн-курс "Як навчати супергероїв? Онлайн-курс з підготовки лікарняних вчителів", безкоштовно розміщений на платформі EdEra.

У грудні 2021 Кабінет міністрів України підписав Постанову про створення державної установи "Школа Супергероїв".

З початком війни категорія дітей, з якими працює "Школа Супергероїв" змінилась – тепер це переважно діти, які постраждали від війни – зі складними пораненнями та втратами частин тіла, батьки яких загинули на очах дітей. Ці діти попри пережиті жахи війни прагнуть продовжувати навчання під час перебування в лікарні. Наразі “Школа Супергероїв” продовжує свою роботу за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні та Трансатлантичного фонду медичної допомоги.

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