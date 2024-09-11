Під грифом "таємно": Шмигаль розповів про унікальний проєкт, щоб захистити енергетику від російських ракет

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив українців у тому, що цю зиму вдасться пройти. За його словами, Україна зараз найбільш забезпечена автономними джерелами живлення країна в світі. Однак, ворог, безумовно, не припинить енергетичний терор. Тому, каже, Шмигаль, неможливо спрогнозувати, наскільки тривалі вимкнення чекають на нас.

Про це йдеться у матріалі кореспондентки ТСН Марії Васильєвої

Перший рівень захисту - габіони з піском, другий рівень - залізобетонні конструкції, які можуть витримати прямі удари дронів та уламками ракет. Такий захист мають уже 85% найважливіших об'єктів енергетичної інфраструктури, запевнив прем'єр Денис Шмигаль. Також енергетику стараються максимально прикрити засобами ППО та радіоелектронної боротьби, збільшити кількість мобільних груп, які збивають "Шахеди". Та попри все, гарантувати щось напевно неможливо, зізнається глава уряду.

"Ніхто сьогодні не може сказати про 4 години, 16 годин або зовсім без відключень. Тому що росіяни мають свої терористичні плани знищення нашої енергетичної інфраструктури", - каже Шмигаль.

Деякі ЛЕП можуть сховати під землю, розповідали у Міненерго. Також під землею будують нові оборонні заводи, повідомив президент Зеленський. Утім закопати геть усе, звісно, неможливо. Днями експерти висловили стурбованість тим, що "Енергоатом" мовчить про захист відкритих розподільчих пристроїв атомних електростанцій, на які росіяни вже націлювались і можуть планувати нові атаки. На Ставці Володимир Зеленський попередив урядовців про персональну відповідальність за захист критично важливих об'єктів енергетики.

Денис Шмигаль про захист енергетики

Прем'єр Шмигаль пояснив, що питання укриття для об'єктів АЕС - таємні і саме тому про них нічого не розкажуть.

"Я дуже радий, що ви нічого про це не чули. Ці питання розглядають на Ставці, вони під грифом таємно", - каже він.

Третій рівень захисту, який здатен захистити енергооб'єкти від прямого влучання ракет, поки що розглядають як експериментальний.

"Це абсолютний експеримент. Його встановили на 22 об'єктах "Укренерго", вартість – близько сотні млрд гривень. Це унікальний проєкт, який раніше ніде в світі не реалізовували. Спершу завершать один-два об'єкти, щоб подивитися, як це працює. Якщо ці захисні установки спрацюють, то їх продовжать фінансувати міжнародні партнери", - каже Шмигаль.

Окремо захисні споруди першого і другого рівня зводять на нафтових і газовидобувних підприємствах. Найбільш постраждалі міста, такі як Харків, де ворог розбив всю теплову енергетику, мають зігріти за допомогою мобільних котелень.

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