Під Києвом люди завели біле тигреня та вигулюють його на повідці: шокувальні подробиці

Директор Київського зоопарку пояснив, чому не можна гуляти з тигром по вулиці.

Поруч з Києвом у селі Чайки помітили, як люди вигулювали на повідці кошеня білого тигра. Відповідне відео опубліковане у соціальній мережі. На кадрах видно маленьке тигренятко, а чоловік, який фотографує малюка цікавиться, який вік тварини – місяць чи два. З твариною ходять на паркуванні для автотранспорту та тротуарах. Видно, як перехожі розглядають незвичну тварину.

Чому це неправильно?

У Київському зоопарку шоковані таким ставленням до тварини. Там пояснюють, що це неправильно і так не повинно бути.

"Подібні дії – неприпустимі. Приватний власник не може таким чином утримувати хижу тварину, бо це, як мінімум, небезпечно. І головне питання: де ці люди взяли біле тигреня та в яких умовах воно утримується"‘ – розповідає ТСН.ua Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Біле тигреня на вулицях під Києвом. Фото з соцмереж

Чому у справу має втрутитися поліція?

Він додає, що поліція має поцікавитися у власників, де вони взяли тигреня, чи є на нього необхідні документи. Та врешті-решт, чим воно харчується.

"Подібна поведінка людей – це порушення норм щодо утримання диких тварин. А ще це надихає інших на подібні вчинки. Також велике питання – хто розводить та продає маленьких тигрів? Адже через півроку – це буде тварина на 100 кілограмів з великими кігтями та іклами, з якою по вулиці на повідці не погуляєш", - додає директор зоопарку.

Що було б за подібне десь у Європі?

За словами Кирила Трантіна, на цю ситуацію мають звернути увагу зоозахисники. Неприпустимо, що люди заради кількох кадрів у соціальній мережі, вигулюють тигреня на повідці по місту, як звичайну собачку.

"Якби десь у Європі, хтось гуляв з білим тигреням на повідці, місцеві зоозахисники підняли б вже справжній ґвалт та викликали б на місце поліцію, бо така поведінка власників суперечить нормам утримання диких тварин", - каже директор зоопарку.

Тигреня на повідці. Фото: соцмережі

Сумна доля малюка

За словами фахівців, перспективи для тварини не дуже втішні. Ним звісно будуть тішитися поки тигреня маленьке (коштує від 2 до 4 тисяч доларів), але вже за чотири місяці це буде не іграшка, а небезпечна хижа тварина. На превеликий жаль, доля таких тварин сумна, бо зазвичай їх вбивають, а шкіру білого тигра продають бажаючим за 10-15 тисяч доларів.

Як стало відомо ТСН.ua з власних джерел, біле тигреня бачать на вулицях Києва вже третій тиждень. Начебто воно хворе і його показували ветеринарам з приватних клінік. Звідки воно взялося у Києвом – невідомо.

Нагадаємо, у Києві жінка викинула кицьку з вікна багатоповерхівки, бо заважала спати.

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