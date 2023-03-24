Під Києвом масштабна пожежа: вогонь охопив 5 гектарів (відео)

У ДСНС Київської області кажуть, що рятувальники вже гасять полум’я.

Увечері в п’ятницю, 24 березня, виникла масштабна пожежа сухого очерету у місті Василькові Київської області.

Як повідомили ТСН.ua в управлінні ДСНС Київської області інформація про загорання надійшла о 16.50.

На гасіння вогню зі сторони дачного масиву та лісу було направлено 2 одиниці техніки та 7 осіб особового складу. Орієнтовна площа горіння на даний момент становить 5 гектарів. Рятувальник запевняють, що ситуація контрольована.

“Загроз розповсюдження вогню на житлові будинки немає”, - повідомили в ДСНС Київської області.

Нагадаємо, раніше виникла пожежа у приміщенні літнього кінотеатру в парку Юність у столиці України.

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