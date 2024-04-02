Під Києвом мобілізований втік з "учебки" і нападав з вилами на селян

У Димерській громаді Київської області затримали 25-річного місцевого мешканця, який нападав на сусідів вночі з вилами, а після цього втік, щоб переховуватись у лісі.

Цей факт в коментарі для ТСН.ua підтвердили в поліції Київської області, а подробиці розповів староста одного з округів Димерської громади Сергій Шудрик.

"Все почалось з того, що цього чоловіка призвали до ЗСУ, після "учебки", наскільки я зрозумів, його відпустили додому на декілька днів, - розповідає Сергій Шудрик. – Після цього він втік, тобто не повернувся до частини".

Далі, за словами старости, події так: "Він скитався по лісах поблизу села Любимівка".

За словами Сергія Шудрика, репутація у цього втікача була з ненайкращих – багато селян підозрювали його у крадіжках побутових речей та сільського інструмента.

№Було таке, що люди його ловили, лупцювали та відпускали. Заяву до поліції на нього не писали. Після того, як він втік від військової служби, у нього, зі слів його тітки, загострилась його психічна неврівноваженість. Він прийшов до тих будинків, де його ображали. Прийшов з вилами, погрожував заколоти та вбити. Обійшлось без загиблих, але є поранені. Цей психічний зрив у нього був одноразово".

Про обставини того, як нападник, котрого селяни прозвали "виламеном" був затриманий, староста розповідає так: "До мене звернулась тітка цього чоловіка. Повідомила, що буде намагатись вмовити родича здатись, але попрохала, щоб я забезпечив те, щоб односельці його не побили та не вбили. Я попередив людей про те, щоб не чіпали цього чоловіка, попередив, що буду сам ним займатись. Я гарантував йому безпеку, перемовини дали результати – він прийшов до тітки, потім до мене. Я вивіз його з села та передав поліції".

В поліції Київської області розповіли ТСН.ua, що нападник був затриманий. Про мотиви нападу на селян він розповів, що перебував із ними у неприязних відносинах.

"Попередньо відомо, що вони отримали легкі тілесні ушкодження, бригада швидкої допомоги їх оглянула, у госпіталізації не було потреби", - повідомили ТСН.ua у відділі комунікацій поліції Київської області.

Нагадаємо, на Київщині, у селі Любимівка, місцевий мешканець вночі нападав на людей з вилами у їхніх домівках.

Читайте також провідні новини дня: