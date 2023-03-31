Під Києвом перекрили дороги: поліція не пускає автівки та пішоходів до Бучі

Місцеві мешканці обурені, що про перекриття руху на півдня не попередили завчасно.

Від ранку 31 березня поліція перекрила в'їзди до Бучі під Києвом. Сьогодні там заплановані заходи до річниці визволення міста від російських окупантів.

За даними ТСН.ua, на Варшавській трасі не пропускають маршрутки, які їдуть в сторону Києва. Пішоходам проходити також не дозволяють.

У патрульній поліції Київської області перекриття доріг під Києвом не коментують.

Поліцейські на в'їздах до Бучі пояснюють, що до 15:00 в місто не можна буде заїхати ні з якої сторони, розповідають місцеві у Мережі. Затори спостерігаються на виїзді з Гостомеля, Ірпеня та в самій Бучі.

"Через врочистості до дня визволення Бучі проїзд містом ускладений. Перекритий також в'їзд у Ворзель - потрапити в селище можна дорогою через Учгосп. Вільно пересуватися містом можна буде після 15:00", - повідомили в Бучанській міській раді.

Як розповіли ТСН.ua мешканці Київської області, вони обурені, що про перекриття руху не повідомили завчасно. Ті, хто доїхав до міста на маршрутках, мусять вийти на трасі та шукати, як повернутися назад на попутках.

Нагадаємо, у Києві зранку 31 березня утворився багатокілометровий затор на проспекті Перемоги. Пасажири виходили з громадського транспорту через ускладнення руху. Водії повідомляли про перекриття вулиць, зокрема бульвару Дружби народів. Кияни пригадали, що востаннє такий величезний затор в столиці утворився під час візиту президента США Джозефа Байдена.

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