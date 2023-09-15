Купити міг будь-хто: нові подробиці продажу Триліського спиртзаводу під Києвом за 6,5 тисяч гривень

У ФДМУ розповіли, що таке голландський аукціон та за яких умов можуть переглянути продаж Триліського спиртзаводу.

У соціальних мережах українці активно обговорюють скандальний продаж єдиного майнового комплексу ДП "Триліський спиртовий завод". Люди, м’яко кажучи, здивовані, що Фонд державного майна України (ФДМУ) продав його на відкритому приватизаційному аукціоні за 6 553,44 грн. Причому в торгах взяв участь лише один учасник.

Сайт ТСН.ua розбирався, чому так сталося, і як можна придбати цілий спиртзавод лишень за одну мінімальну зарплату, яка на разі становить в Україні 6700 гривень.

Що відомо про завод?

Йдеться про спиртовий завод на Київщині у Фастівському районі, поруч зі столицею.

Відомо, що підприємство з 2010 року не здійснює виробничу діяльність, а його обладнання не використовується – воно застаріле та потребує значних інвестицій для відновлення роботи. На вигляд – це комплекс застарілих споруд, які давно не знали ремонту, а місцями густо поросли бур’янами.

Триліський спиртовий завод на Київщині / фото з відкритих джерел

Як зазначають у ФДМУ, в останні роки підприємство приносить лише стабільні збитки. Чистий збиток у 2020 році склав 634 тис. грн, у 2021 році – 1 тис. грн, у 2022 році – 1 253 тис. грн, за перші 6 місяців 2023 року – 902 тис. грн.

Окрім того, на майно заводу зареєстровані два арешти та накладено податкову заставу. Завод веде 20 судових спорів, з яких 18 – про стягнення заборгованості по зарплаті.

Як продавали спиртзавод

У ФДМУ кажуть, що намагалися продати цей об'єкт двічі – у липні 2023 року та у серпні-вересні.

"У першому "раунді" на аукціон зі стартовою ціною 1,24 млн грн не з’явився жоден інвестор. На повторному аукціоні з 50% зниженням стартової ціни (620 тис. грн) теж не було учасників. Далі мав відбутися голландський аукціон, де ціна покроково знижується, однак ФДМУ вирішив зняти об'єкт з продажу і спробувати знову знайти інвесторів за повною ціною. У другому "раунді" на перші два аукціони зі стартовою ціною 1,31 млн грн та 655 тис. грн теж не прийшов жоден інвестор. І лише на третьому, голландському аукціоні, єдиний учасник запропонував ставку майже 6,6 тис. грн. Крім цієї суми, він має сплатити борги перед бюджетом та із зарплати перед працівниками спиртзаводу", - роз’яснюють тонкощі аукціону у пресслужбі ФДМУ.

Там додають, що окрім переможної ціни лоту, переможець взяв на себе борги підприємства. Вони складають 11,439 млн грн, в тому числі по зарплаті — 3,944 млн грн та перед бюджетом — 5,736 млн грн. Останні переможець має сплатити протягом шести місяців.

Хто переможець аукціону?

Ще одна деталь - спиртовий завод розташований на земельній ділянці площею майже 105 га. Невиключно, що саме вона цікавить нових власників, адже на цих гектарах – є де розвернутися.

Відомо, що придбала спиртовий завод "за смішні гроші" Олена Дубіна. У заяві на участь в тендері вона вказала ідентифікаційний код фізичної особи, який, згідно з даними Youcontrol, належить головній бухгалтерці агропромислової компанії, яка станом на кінець 2022 року (останні дані в реєстрі), була фігурантом кількох кримінальних справ.

Сайт ТСН.ua намагався поспілкуватися з переможницею аукціону, але вона не відповідає на дзвінки.

Триліський спиртовий завод на Київщині / фото з відкритих джерел

Що кажуть на заводі?

Представники заводу, в розмові з журналістом сайту ТСН.ua, розповіли, що особа, яка отримала перемогу на торгах, поки з ними не зв’язувалася.

"На торгах були зазначені певні умови. А те, що зараз пишуть, що підприємство було продано за 6,5 тисяч гривень і разом з землею, то це не відповідає дійсності. Земля не продається – вона буде в оренді. Місцевий бюджет отримуватиме кошти від нормативно-грошової оцінки. Який саме буде відсоток, поки невідомо. Обладнання на підприємстві немає. У нас є лише збитки та борги. Навіть, якби його купили б за 1 гривню, з умовою погашення боргів і з подальшим цільовим розвитком підприємства – це було б правильним рішенням. Ми не розуміємо невдоволення людей, які не знають тонкощів та умов продажу, а продовжують писати і говорити про купівлю землі за такі малі гроші. Завод спочатку виставлявся на англійському аукціоні, а потім вже на голландському. І чомусь ніхто з покупців не реєструвався. Поки людина, яка перемогла в аукціоні, протоколу та договору не підписала", - розповіли сайту ТСН.ua на підприємстві.

Там додають, що майбутнє заводу їм поки невідоме.

"Взагалі, згідно з умов конкурсу, завод має використовуватися за його основним призначенням, тобто займатися тим видом діяльності, який був раніше. А як його буде використовувати особа, яка стала власником, нам поки невідомо. На покупця після придбання підприємства покладається певний спектр питань, які він має закрити перед державою та людьми. А це - чималі кошти, у вигляді боргів перед державою, а ще пеня від Пенсійного фонду. Новий власник має сплатити біля 20 мільйонів гривень боргів до бюджету", - розповідає ТСН.ua представник заводу.

Триліський спиртовий завод на Київщині / фото з відкритих джерел

ФДМУ: Будь-хто міг купити завод

Сайт ТСН.ua поцікавився у фахівців Фонду державного майна України деталями скандального аукціону з продажу Триліського спиртового заводу. Ось що нам відповіли у пресслужбі відомства:

ЗМІ пишуть, що переможець аукціону нібито фігурує у кримінальних справах. Чи достатньо перевіряли єдиного учасника аукціону та чому він був лише один?

До початку торгів ніхто не знає ні кількості, ні назв чи прізвищ учасників аукціону. Розкриття даних щодо осіб-учасників відбувається виключно по завершенню аукціону, для унеможливлення впливу на хід торгів. Взяти участь в приватизації може будь-хто – і фізична, і юридична особа, як резиденти, так і нерезиденти. Виключний перелік тих, кому заборонено брати участь в приватизації міститься в Законі України "Про приватизацію державного та комунального майна", зокрема, заборона для осіб, пов’язаних з державою-агресором або стосовно яких застосовано санкції, а також для інвестицій з офшорів та компаній з непрозорою структурою власності. Оскільки будь-які інші обмеження можуть негативно позначитися на конкуренції (менше учасників = менше ціна за об’єкт = менше доходів для бюджету), законодавці не запроваджували інших заборон для участі в торгах.

Продаж заводу була здійснена за голландським аукціоном. Чи означає це, що так можна продавати і інші державні підприємства?

Так. Законом передбачена модель з 4 аукціонів, що автоматично йдуть один за одним, тільки якщо попередній не відбувся, тобто не було навіть 1 заяви на участь. Перший аукціон проводиться через 5-20 робочих днів після публікації інформаційного повідомлення. Якщо аукціон не відбувся, наступний аукціон оголошується автоматично протягом 1 робочого дня та проводиться через 10-15 робочих днів (3-6 днів – під час воєнного стану).

1. Англійський аукціон на підвищення ціни (Аукціон без умов або аукціон з умовами). Стартова ціна – 100% (початкова).

2. Англійський аукціон на підвищення ціни (Аукціон із зниженням стартової ціни). Стартова ціна – 50% від початкової.

3. Голландський аукціон на зниження ціни (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій). Стартова ціна – 50% від початкової.

4. Голландський аукціон на зниження ціни (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій). Стартова ціна – 50% (від початкової).

У всіх типах торгів (англійському та голландському) переможцем визначається учасник, який зробив найвищу ставку під час торгів.

У 2023 році з 289 успішних аукціонів, 48 були голландськими, з переможними ставками на 59,4 млн грн. Чотири з цих аукціонів — по державним підприємствам.

Вся інформація про аукціони - як анонсування, так і результати публікуються в Prozorro.Продажі та на ресурсах ФДМУ. Всі бажаючі бачать стартову ціну та всю інформацію про об’єкт і можуть взяти участь в аукціоні навіть дистанційно.

Що буде з землею та за яких умов переглянуть результати торгів

Експерти кажуть, що ціль цієї покупки – 105 гектарів землі підприємства, які згодом новий власник зможе оформити і розпоряджатися нею на власний розсуд. Чи так це?

Триліський спиртовий завод на Київщині / фото з відкритих джерел

Майновий комплекс заводу включає нерухоме майно та інфраструктуру загальною площею 13 222,2 кв.м., що розташовані на земельній ділянці площею 104,8470 га. Проте, згідно із законодавством, земельні ділянки не приватизуються, ст. 28 Закону "Про приватизацію державного та комунального майна”: “Особи, які придбали державні або комунальні підприємства як єдині майнові комплекси, є правонаступниками їх майнових прав (крім права постійного користування земельною ділянкою) і обов’язків…". Тобто для оформлення земельної ділянки (оренда, право постійного користування, власність тощо) покупець має звернутися до органів місцевої влади і на їхнє рішення ніяк не впливає ФДМУ.

Чи буде ФДМУ переглядати результати цього аукціону?

В Законі є обмежені причини, за якими аукціон можна визнати таким, що не відбувся. Зокрема, переможець не відповідає вимогам, вказаним вище, або якщо переможець не заплатив переможну ставку. Також приводом для повернення об’єкта в державну власність може бути невиконання приватизаційних умов, зокрема, несплата боргів підприємства.

Нагадаємо, що до 5 вересня ФДМУ очолював Рустем Умеров, який був призначений очільником Міністерства оборони України. За час його керівництва не було помічено жодного скандалу пов’язаного з ФДМУ. А продаж Триліського спиртового заводу провели 7 вересня, коли відомство ще не мало нового очільника.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що планують вилучати землю і нерухомість українців впродовж 10 років після війни: подробиці скандального законопроєкту ВР.

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