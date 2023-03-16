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Під Києвом сталася пожежа на АЗС: спалахнув бензовоз із 10 тисячами літрів пального (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Під Києвом сталася пожежа на АЗС: спалахнув бензовоз із 10 тисячами літрів пального (фото)

Фото: ГС

Пожежу гасили 60 рятувальників і 15 одиниць техніки.

У місті Бориспіль під Києвом сталася масштабна пожежа на автозаправці "Мотто". Вранці 16 березня на її території спалахнув бензовоз. У цистерні було 10 тисяч літрів пального.

Про це ТСН.ua повідомила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Виклик до рятувальників надійшов близько 4:49 ранку. Було заявлено, що горить бензовоза, який стоїть на території АЗС. Вогонь з автівки перекинувся на дах заправки.

Пожежники, які прибули на виклик, врятували від вогню будівлю, де розташований магазин. На місці події працювали 15 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу. Ніхто не постраждав. Причини пожежі встановлюються.

За словами водія бензовоза, він прямував до Черкас, зупинися на заправці, включив опалення, а через деякий час побачив загорання під кабіною. В цистерні знаходилось 10 тисяч літрів пального, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото: ГР / ©
Фото: ГР
Фото: ГР / ©
Фото: ГР

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