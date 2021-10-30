Під Києвом у власній квартирі загинула родина з котом: яка причина та чи можна було запобігти трагедії

Під Києвом у власній квартирі загинула родина з котом: яка причина та чи можна було запобігти трагедії

55-річний чоловік лежав на підлозі в коридорі, у спальні була його 51-річна дружина. Тіло їхньої дочки знайшли у ванній. Дівчині було 26. Учадів ще й четвертий член родини - кіт.

У Броварах, на Київщині, ціла сім'я загинула від отруєння чадним газом. Причина - за версією слідчих - несправний котел. Тож тепер газ вимкнули у всьому будинку, допоки не перевірять усі квартири.

Про те, чи можна було уникнути трагедії - 30 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Сусіди досі не можуть оговтатися від того, що сталося. Першою бити тривогу почала сестра загиблої. На її дзвінки не відповідав ніхто з членів родини. Тож жінка почала обдзвонювати сусідів. Ті теж щось запідозрили. Пані Віра розповідає - напередодні сусідка обіцяла їй, що зайде ввечері.

"Ввечері вона не зайшла. А мені і хотілося ій перетелефонувати, бо ми хоч і поруч, але, може, зайнята вона, на роботі, а ми дома сидимо", - говорить Віра Пікож.

"Почали шукати маму, папу й дочку. Дочку - перш за все - шукати дівчата з роботи. Турбувалися, не вийшла на роботу, не відповідала на телефон. Приїхали її шукати, ніхто не відчиняв. До сусідів почали стукати, а ми теж нікого не бачили", - розповідає сусідка Олена Лапотєва.

По допомогу звернулися до поліції.

Новини Київської області: у Броварах ціла родина учаділа у власній квартирі

На місце приїхали рятувальники і поліцейські. Спершу в квартиру намагалися потрапити через вікно. Коли ж зробити це не вийшло, вирішили ламати замок. Коли відчинили двері, то побачили страшну картину.

55-річний чоловік лежав на підлозі в коридорі, у спальні була його 51-річна дружина. Тіло їхньої дочки знайшли у ванній. Дівчині було 26. Учадів ще й четвертий член родини - кіт. Він згорнувся у своїй лежанці.

На місце події був викликаний судмедексперт, який засвідчив, що немає ознак насильницької смерті. Попередньо - родина загинула від удушення угарним газом.

Такий висновок зробили слідчі після того, як оглянули помешкання.

На ранок газ у всьому будинку вимкнули, допоки не перевірять котли в інших квартирах. Скільки часу займе ця процедура - у службі не кажуть.

Поховають сім'ю завтра. Організацію похоронів взяла на себе їхня родичка. Ця трагедія забрала в неї єдиних рідних.

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