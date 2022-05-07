Під Києвом заквітнув і відкрився найбільший парк тюльпанів в Україні після місяця боїв та окупації

Під Києвом заквітнув і відкрився найбільший парк тюльпанів в Україні після місяця боїв та окупації

Тюльпанові поля війни. Після місяця боїв, ракетних ударів та окупації, після тижневого розмінування та майже місяця без спеціального поливу - відкрили найбільший парк тюльпанів в Україні - "Добропарк".

Про те, де можна побачити красу серед війни в ефірі телемарафону на "1+1" розповіла кореспондентка ТСН Світлана Березівська.

Окрім "Добропарку" експозицію тюльпанів можна побачити і у столиці на Співочому полі. Її чекали кожен рік і відкривали на травневі свята. "Ми не планували відкриватись, хвилювались. Проте тюльпани в Україні цьогоріч ніби змовились із природою і дочекались для цвітіння найвдалішого часу", - говорить організатор виставки тюльпанів у Києві Денис Погорєлко та додає, що ще восени висадили 500 тисяч квітів.

Особливо природа посприяла тюльпановим полям на звільненій після майже понад місяця окупації території "Добропарку", що під Макаровом у Київській області. Там тюльпанові поля охрестили в Україні маленькою Голландією. Щороку тут збирались величезні черги охочих. Цьогоріч посіви тюльпанів у "Добропарку" збільшили в 5 разів. І цієї весни чекали рекордного для України урожаю тюльпанів, які посадили також ще восени.

"5 мільйонів тюльпанів. У нас 4 основних поля є, гарних локацій, де ми очікували велику кількість відвідувачів - до 50-100 тисяч на день", - розповідає Вікторія Рижкова, директорка парку тюльпанів "Добропарк". Але війна усі плани змінила. За словами Вікторії, до останнього дня все залежало від розмінування, від працівників: чи зможуть зібрати колектив.

На другий день війни на територію майбутніх тюльпанів поблизу села Мотижин увірвались понад 300 одиниці російської техніки, серед яких і танки. Понад півтори тисячі окупантів облаштували собі тут житло. Коли їх звідси виганяли вони понищили усе, спалили навіть дитячу карусель і викрали майже усі садові інструменти.

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Тюльпани цієї весни стали символом боротьби в України. Вони виживають під ракетними обстрілами та проростають на згарищах. Нині у "Добропарку" ще можна зустріти залишки ракет та вирви серед зеленої трави. Але уже косять газони і прибрали руїни з доріжок. Вперше тут посіяли галявину духмяних гіацинтів, а ще засіяли майже пів мільйона рідкісних тюльпанів.

Квиток на тюльпанові поля у "Добропарку" коштує 200 гривень. Дешевше - за 100 гривень тюльпанові клумби можна побачити на пагорбах Дніпра у Києві.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 73-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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