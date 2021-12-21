Під Києвом затримали викрадача авто з купою зброї, якого розшукували понад два роки

Під Києвом затримали викрадача авто з купою зброї, якого розшукували понад два роки

Увесь цей час чоловік жив за різними адресами і маскувався.

У спорткарі зі зброєю та вибухівкою заскочили поліцейські на Київщині чоловіка, якого шукали 2 роки.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

41-річного уродженця Ужгорода підозрюють у викраденні щонайменше десяти автомобілів. А затримали його просто на стоянці, де він сидів у спорткарі. У салоні знайшли револьвер, гранати та автомобільні номери.

Суд уже взяв чоловіка під арешт із можливістю внесення застави. Силовики кажуть, що від 2019 року він перебував у розшуку і був заочно заарештований. Увесь цей час жив за різними адресами і маскувався.

«Використовував засоби конспірації: окуляри, маски, накладну бороду, перуки. Все це дозволяло йому маскувати зовнішність. Ніколи не мав постійних адрес, проживав в готелях, в хостелах. Була оперативна інформація, що ця особа за аналогією полтавського викрадача могла застосувати зброю і вибухівку. Під час проведення обшуків ця інформація підтвердилася - зброя, вибухівка, інші речові докази були вилучені», - розповіли в поліції.

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