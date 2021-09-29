Під Києвом зіткнулася вантажівка Mercedes-Benz та легковик Toyota: двоє загиблих, троє травмованих (фото, відео)

Під Києвом зіткнулася вантажівка Mercedes-Benz та легковик Toyota: двоє загиблих, троє травмованих (фото, відео)

Нині ускладнено рух в обох напрямках.

Двоє людей загинули в ранковій ДТП під Києвом, у селищі Козин. Ще трьох шпиталізовано до лікарні.

Зараз на місці аварії працюють рятувальники, лікарі та правоохоронці.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 29 вересня.

"Сьогодні, 29 вересня, близько 7-ї години ранку, на вулиці Старокиївській, біля дамби, трапилась ДТП за участю вантажівки Mercedes-Benz та легковика Toyota. За попередньою інформацію: дві людини загинуло, трьох шпиталізовано до лікарні", - зазначили у патрульній поліції Київської області.

Що саме стало причиною аварії - наразі невідомо.

ТСН з'ясовує подробиці аварії.

Нині ускладнено рух в обох напрямках.

Новини України: у ДТП під Києвом загинули двоє людей

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