Під Кропивницьким через нічні вибухи в гранітному кар’єрі тріскають вікна в сусідньому селі, а люди забули про сон

Люди роками намагаються закрити незаконний видобуток.

Від вибухів тріскається скло, від пилу немає чим дихати. Мешканці селища під Кропивницьким уже понад десять років марно воюють із місцевим гранітним кар’єром. Люди твердять, що підприємство працює без необхідних документів, але зупинити його чомусь не може жодна перевірча служба. Керівництво ж кар’єру ці звинувачення відкидає і пропонує людям перемови.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Вибухи в кар’єрі наче землетрус відчувають за десятки кілометрів навіть жителі обласного центру. У селищі ж біля каменоломні від вибухової хвилі тріскаються склопакети у вікнах, а все довкола вкриває товстий шар пилу.

Але найбільша біда - установки, які подрібнюють граніт, через економію електроенергії працюють переважно вночі. «Вночі, ви розумієте про що мова?! Люди не можуть спати», - каже місцевий Анатолій.

«У них немає дозвільних документів на видобуток. В них немає законної оренди під їхніми дробильними установками. Ми проти, сільська рада і депутатський корпус, надавати цю землю в оренду, бо їхні установки шкодять екології і заважають нашим мешканцям», - переконує сільська голова Соколівського Інна Завіруха.

Роками жителі селища вимагають зупинити роботу кар’єру, але марно. Дев’ять років тому сюжет про це вже був в ефірі ТСН. Представники підприємства тоді переконували, що селище побудували незаконно в санітарно-захисній зоні каменоломні, а отже це людей треба відселити. Однак селяни своє право тут жити відстояли.

«Він програв ці суди, є рішення судів, тобто в нас все законно - мешканці построїлись відповідно до законодавства», - додає начальник земельного відділу Соколівської сільскої ради Олена Ясько.

А от що робити далі – люди вирішували на чергових зборах. Скарги куди лише не надсилали, але ані екологи, ані санлікарі, ані чиновники нічим не зарадили.

«На територію ми були недопущені неодноразово. Навіть з представниками екології, санстанції», - додає сільська голова.

На збори приїхали і представники кар’єру. Повідомили, що змінився інвестор і він готовий до переговорів й компромісів. Однак пропозиції нового інвестора директор кар’єру не озвучив і зі зборів хутко зник.

У прокуратурі, яка свого часу домагалася закриття кар’єру, коментувати ситуацію відмовились. А в поліції відкрили кримінальне провадження. «За фактом незаконного видобутку корисних копалин. Здійснюється низка слідчих розшукових дій», - зазначає начальник слідчого відділення поліції Кропивницького Ольга Стовбова.

Цю справу правоохоронці розслідують вже четвертий рік, але коли вона дійде до суду – не знають. Чекають результатів експертиз.

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