Під Києвом вперше поховали невідомих захисників на Національному військовому кладовищі (відео)

Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі / © Інтерфакс Україна

Реклама

29 серпня, у День памʼяті полеглих захисників і захисниць України, під Києвом відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища. Саме цього дня на території комплексу відбулися перші почесні поховання невідомих воїнів.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.

У церемонії взяли участь президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та інші представники влади.

Реклама

За попередньою інформацією, наступне поховання невідомих захисників заплановане на суботу, 30 серпня. Подібні церемонії відтепер проводитимуть регулярно.

Дата публікації 11:02, 29.08.25 Кількість переглядів 13 Під Києвом відбулися перші почесні поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі

Родини загиблих воїнів, чиї імена встановлені, можуть звертатися до адміністрації НВМК для організації поховання у відведених секторах або колумбаріях. Тут передбачені місця для військовослужбовців — учасників бойових дій, Героїв України, повних кавалерів орденів, ветеранів війни, миротворців, а також видатних борців за незалежність України у XX столітті. Для невідомих Захисників виділений окремий сектор.

Перший пусковий комплекс кладовища вже готовий: облаштовано 6 тисяч місць (загалом планується 120–130 тисяч), зведено два колумбарії, паркування, під’їзну дорогу та розв’язку, під’єднано інженерні мережі. Наразі триває будівництво адміністративної будівлі, Будинку трауру, Центральної площі з Меморіальним садом та інших об’єктів.

На території висаджено 40 лип для майбутньої Алеї пам’яті, загалом передбачено 100 дерев. Колумбарії прикрасили військовим тризубом — так званим «тризубом Петлюри», започаткованим у 1919 році в Армії УНР.

Реклама

Намогильні споруди наразі встановлюватимуть тимчасові — за мотивами козацьких хрестів XV–XVI століть. Через рік, після осідання ґрунту, їх замінять на постійні надгробки: козацькі хрести або прямокутні плити — залежно від рішення родини.

Для киян організували безкоштовні автобуси до села Гатне, де розташоване кладовище. Транспорт курсуватиме кожні дві години. Кладовище вже відкрите для відвідувачів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПЕРШІ КАДРИ з відкриття НАЦІОНАЛЬНОГО ВІЙСЬКОВОГО КЛАДОВИЩА ПІД КИЄВОМ — реакція ЗЕЛЕНСЬКОГО!

Нагадаємо, на фронті загинув 20-річний захисник з Луцька Максим Нагорний, якого нещодавно вважали зниклим безвісти на Покровському напрямку.