Під Києвом відкрили «місто» для поліцейських з хвостами

В Бучі Київської області днями відкрили кінологічний центр, де тепер живуть та навчаються одні з найрозумніших собак України — хвостаті помічники поліції.

Як розповіли в коментарі для ТСН.ua у Нацполіції, до повномасштабного вторгнення аналогічний центр існував в Ірпені Київської області, але внаслідок бойових дій був зруйнований, а собаки були евакуйовані.

«Здавалося, що після такого удару важко буде відновити та починати з початку. Центр зведений завдяки підтримці нашого друга, мецената і колишнього поліцейського-кінолога Говарда Баффета та його фонду», — розповіли поліцейські.

За даними правоохоронців, у новому центрі мешкають собаки, які здатні знаходити вибухівку під час розмінування, зброю, наркотики, такі тварини залучаються під час пошуку зниклих людей.

«Станом на сьогодні в кінологічному центрі ГУНП в Київській області несуть службу 54 службові собаки для пошуку людей за запаховими слідами (розшукових) та які здатні виконувати різні спеціальні завдання. Наприклад, пошук вибухівки, вогнепальної зброї, наркотичних засобів, трупів тощо», — звітують у поліції.

За словами правоохоронців, службові собаки кінологічного центру Київщини першими почали залучалися до проведення розмінувань деокупованих територій та на сьогодні активно використовуються для виявлення вибухонебезпечних предметів Херсонської та Харківської областей (оперативне розмінування).

Вихованці кінологічного центру. Фото: Національна поліція

«Службові собаки для нас — не просто тварини, а повноцінні члени команди, як і кожен поліцейський. Під час повітряної тривоги в кінологічному центрі в укриття спускаються всі — і люди, і чотирилапі герої», — наголосив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов.

Одне з тренувань. Фото: Національна поліція України

В цьому підрозділі активно реалізується та розвивається пілотний проєкт залучення кінологів зі службовими собаками до психоемоційної підтримки ветеранів.



Умови у кінологічному центрі. Фото: Національна поліція.



У чому допомогли поліцейським собаки: