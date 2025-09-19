- Дата публікації
Під Києвом відкрили «місто» для поліцейських з хвостами
Правоохоронці показали, як виглядають одні з найкращих собак-спецпризначенців
В Бучі Київської області днями відкрили кінологічний центр, де тепер живуть та навчаються одні з найрозумніших собак України — хвостаті помічники поліції.
Як розповіли в коментарі для ТСН.ua у Нацполіції, до повномасштабного вторгнення аналогічний центр існував в Ірпені Київської області, але внаслідок бойових дій був зруйнований, а собаки були евакуйовані.
«Здавалося, що після такого удару важко буде відновити та починати з початку. Центр зведений завдяки підтримці нашого друга, мецената і колишнього поліцейського-кінолога Говарда Баффета та його фонду», — розповіли поліцейські.
За даними правоохоронців, у новому центрі мешкають собаки, які здатні знаходити вибухівку під час розмінування, зброю, наркотики, такі тварини залучаються під час пошуку зниклих людей.
«Станом на сьогодні в кінологічному центрі ГУНП в Київській області несуть службу 54 службові собаки для пошуку людей за запаховими слідами (розшукових) та які здатні виконувати різні спеціальні завдання. Наприклад, пошук вибухівки, вогнепальної зброї, наркотичних засобів, трупів тощо», — звітують у поліції.
За словами правоохоронців, службові собаки кінологічного центру Київщини першими почали залучалися до проведення розмінувань деокупованих територій та на сьогодні активно використовуються для виявлення вибухонебезпечних предметів Херсонської та Харківської областей (оперативне розмінування).
«Службові собаки для нас — не просто тварини, а повноцінні члени команди, як і кожен поліцейський. Під час повітряної тривоги в кінологічному центрі в укриття спускаються всі — і люди, і чотирилапі герої», — наголосив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов.
В цьому підрозділі активно реалізується та розвивається пілотний проєкт залучення кінологів зі службовими собаками до психоемоційної підтримки ветеранів.
У чому допомогли поліцейським собаки:
За допомогою службових собак та спільно з працівниками вибухотехнічної служби обстежено і розміновано понад 800 га загальної площі деокупованих земель, оглянуто понад 2210 будівель, де виявлено 1899 вибухонебезпечних предметів та понад 200 кг вибухівки
З початку 2025 року кінологами Національної поліції знайдено 173 дитини
За 8 місяців 2025 року кінологічними підрозділами НПУ за допомогою службових собак виявлено 1938 вибухових пристроїв
Виявлено 458 одиниць вогнепальної зброї та більше 123 тис. набоїв
