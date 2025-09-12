Під Києвом виявили спалах смертельної хвороби: людей закликають терміново звернутись до лікаря

У зоопарку виявили сказ / © ТСН

Реклама

У приватному зоопарку під Києвом виявили спалах смертельного захворювання. Сказ діагностували у оленя. Відвідувачів зоопарку, які контактували з тамтешніми мешканцями, закликають звертатися до лікарів. І за потреби — вакцинуватися.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Що відомо про сказ у зоопарку

Лісовий масив на околиці Києва. Тут розташований невеличкий контактний зоопарк. Вхід сюди зазвичай вільний. Проте нині відвідати зоопарк неможливо — через карантин.

Реклама

Наприкінці серпня тут захворів і помер олень. Експертиза встановила — тварина була хвора на сказ.

Про інфікованого оленя Елеонора Бараненко дізналася із допису в соцмережах. У контактному зоопарку вона була разом із 5-річним сином Левом та мамою.

З Елеонорою ми спілкуємося біля лікарні — вони прийшли утрьох робити вже друге щеплення від сказу. Адже усіх хто відвідував зоопарк із 16 серпня і контактував з тваринами просили звернутися до медиків.

Гостра інфекційна і майже невиліковна хвороба — симптоми сказу- лихоманка, свербіж у місці укусу. Згодом агресія, боязнь води, судоми, паралічі. Передається під час укусу або через слину інфікованої тварини, особливо якщо на тілі є подряпини чи садна.

Реклама

«Якщо, наприклад, є підозри на те, що тварина є заражена, тому необхідно одразу промити розчином з милом, дуже ретельно, розчином антисептика в місці заслинення або в місці укусу. І далі обов’язково в негайному порядку показатися на травмпункт або в антирабічний кабінет для вирішення питання про вакцинацію», — каже лікар травмпункту відділення невідкладних станів Київської обласної дитячої лікарні Андрій Коваль.

Перед кабінетом для щеплень — черга родин із дітьми. Лише з початку вересня лікарі вакцинували від сказу понад 60 дітей. І практично всі вони — відвідували зоопарк під Києвом. Серед них і Сергій з півторарічною Мирославою. В зоопарку вони як раз годували оленів. Їх було семеро, але який із них — хворий на сказ і чи контактувала з ним дитина — батько може лише здогадуватися.

Вся територія зоопарку нині огороджена стрічкою, проте за огорожею досі можна побачити тварин. Є ось поні, з десяток кіз, кури, гуси і навіть олені, серед яких і виявили спалах сказу.

Тварин у зоопарку з три десятки і вони вільно пересуваються територією. Окремих вольєрів — немає. Тож до оленів навідуються і кози, і кури, і навіть домашні та безпритульні коти, які гуляють околицями.

Реклама

Що кажуть у зоопарку

Прямо навпроти зоопарку — з іншого боку дороги вже розташовані житлові будинки. І ось цей дім, за словами місцевих, нібито належить власникам зоопарку.

Чоловік, на ім’я Валід, називає себе волонтером зоопарку. А згодом зізнається — власники — це його батьки, які наразі за кордоном, виїхали ще до повномасштабної війни.

«Це не зоопарк. Тут потрібно розуміти те, що це не є комерційна організація», — каже Валід.

Валід пояснює: це був їхній маленький домашній зоопарк і до них просто приходили відвідувачі.

Реклама

«28 числа вранці у оленихи почалися дивні симптоми. Тобто раніше ми цього не спостерігали. Симптоми, вони проявилися і, на жаль, в обід тварина померла. Так, як симптоми були дуже схожі на сказ, ми звернулися до державних установ», — каже він.

Підозра на сказ підтвердилась. Зоопарк закрили на карантин і розпочали курс щеплення тварин.

«Всі тварини, які знаходилися на цій вулиці поза вольєром, тобто це коти, собаки, бо їх тут насправді також багато, дикі коти, дикі собаки, їх також було провакциновано і тварини, які знаходяться в вольєрі, також проходять вакцинацію. Я також проходжу щеплення повний курс», — каже він.

Валід припускає: заразитися на сказ тварина могла в лісі. Незадовго до смерті, олениха тікала з вольєру, незабаром повернулася і на перший погляд виглядала здоровою і неушкодженою.

Реклама

«Це могло бути все, що завгодно. Кажан, собака, лисиця, єнот, їжак, щур. Щось пробігло, вкусило, побігло собі далі. На жаль, тварина заразилася», — каже вона.

І вже не одна. У Держпродспоживслужбі Києва, яка взяла під свій контроль ситуацію у зоопарку, — зафіксували ще один випадок зараження.

«Був ще випадок 4 числа в цьому ж контактному зоопарку. Оленя так само впало 4 вересня і так само був діагноз на сказ. Тобто вже маємо ми дві тварини з одного контактного зоопарку на захворювання на сказ», — каже заступник начальника головного управління Держпроспоживслужби у місті Києві Роман Петров.

Усі зоопарки зобов’язані для профілактики вакцинувати тварин від сказу. Контроль за цим здійснює Держпродспоживслужба.

Реклама

«Але так як цей зоопарк був без документів і власники цього зоопарку не надали підтвердження, то ми і не знали, що він там є. Ми тільки дізналися, коли вже тварина пала», — каже він.

Загалом з початку року в Україні підтвердили 747 випадків сказу серед тварин. У 2023 — виявили 1222 інфіковані тварини, в минулому році — на дві сотні більше — 1415 хворих. Найбільше випадків сказу фіксують у Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях.



«Головна причина — це є руда лисиця, яка робить цю погану справу. Вона є переносником. Популяція збільшилася, тому що у нас зараз відстріли їх заборонені в зв’язку з агресією Російської Федерації. І вони розмножуються і вже доходять до будівель людських помешкань», — каже Роман Петров.

За останні три роки в Україні від сказу померло п’ятеро людей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ П'ЯТНИЦІ, 12 ВЕРЕСНЯ