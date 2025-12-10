На Київщині заявили про ймовірне вбивство собаки патрульним: що каже поліція

Поліція України

Реклама

У Мережі шириться інформація, що у Софіївській Борщагівці під Києвом поліцейський під час виклику нібито застрелив собаку. Поліція з’ясовує достовірність інформації.

Про це повідомили у місцевому пабліку Собачники Борщагівки.

За повідомленнями у соцмережах, інцидент стався після того, як пес вибіг за межі двору, і сусіди викликали правоохоронців. Один із поліцейських нібито вистрілив тварині в голову.

Реклама

Скріншот з дописів про ймовірне правопорушення поліцейського. / © соцмережі

«09.12 собака породи ротвейлер під час нашої відсутності вибіг за територію приватного будинку. Сусуди викликали поліцію. Приїхавши на виклик даний пан поліцейський не намагаючись прийняти ніяких адекватних мір, не звернувшись до кінологічного підрозділу або зооволонтерів, не намагався прийняти ніяких дій щоб будь яким чином ліквідувати собаку вирішив що він несе загрозу життю вистрелив йому в голову!! Молодий пес який не навчений охороні міг бути ліквідований звичайними підручними засобами», — пишуть у соцмережах.

В пресслужбі патрульної поліції Києва в коментарі для ТСН.ua повідомили, що з’ясовують достовірність інформації, яку повідомили ТГ-канали.

Поліція проводить перевірку для встановлення всіх обставин інциденту та підтвердження, чи мав місце факт застосування зброї правоохоронцем. Також у патрульній поліції Києва не виключають, що невдовзі оприлюднять офіційну інформацію щодо повідомлень у соцмережах.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ймовірного жорстокого поводження з тваринами, внаслідок якого загинули дві собаки.

Реклама

Поліція Києва в коментарі для ТСН.ua підтвердила факт вбивства кота підлітком в районі Академмістечка, про що раніше було повідомлено у соцмережах.