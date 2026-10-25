Під Києвом жінка з сокирою влаштувала розбірки через шум генератора: як її покарали

Генератор

Реклама

У Броварах на Київщині жінка з сокирою в руках увірвалася до подологічного центру через надто гучний шум від генератора, хоча у приміщенні його не було, бо роботу закладу забезпечував інвертор.

На кадрах, опублікованих у Мережі, видно жінку з сокирою, яка добряче налякала персонал центру та відвідувачів, коли зайшла туди та влаштувала розбірки. Крім того, жінка вчинила штовханину з громадянкою на виході з приміщення. Наразі невідомо, хто це був — працівниця центру чи відвідувачка.

Реклама

Як з’ясувалося пізніше, налякані люди викликали на місце події співробітників поліції. Про це ТСН.ua розповіли у пресслужбі поліції Київської області.

Реклама

Правоохоронці підтверджують, що подія сталася 21 жовтня о 18:49.

«На місце конфлікту прибули працівники поліції Броварського районного управління поліції. За фактом дрібного хуліганства на жінку складено адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення», — повідомили ТСН.ua у поліції Київської області.

У поліції не надали інформацію про вік громадянки та що насправді стало причиною брати до рук сокиру і так лякати людей.

Розмахування сокирою було визначено «дрібним хуліганством», бо це явно не лайка у громадському місці. Тобто за такі дії громадянці загрожує лише штраф, громадські або виправні роботи.

Реклама

Нагадаємо, що у центрі Харкова конфлікт між військовослужбовцями двох підрозділів переріс у бійку та стрілянину, внаслідок якої загинув 33-річний військовий.



Дата публікації 13:14, 25.10.26 Кількість переглядів 7 У Броварах жінка прийшла до подологічного центру із сокирою через шум генератора

Новини партнерів

Новини партнерів