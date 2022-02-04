Під Львовом арматура відлетіла від вантажівки та влучила у пасажирку іншого авто: медики розповіли про стан жінки

Під Львовом арматура відлетіла від вантажівки та влучила у пасажирку іншого авто: медики розповіли про стан жінки

Лікарі кажуть: потерпілій пощастило, що вижила, проте її стан досі середньої тяжкості.

Неподалік Львова з ваговоза під час руху злетів тент на металевому каркасі й пробив лобове скло зустрічного авто. Він поцілив у 53-річну жінку, що сиділа на пасажирському сидінні. Зараз за життя потерпілої борються медики.

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Про це 4 лютого йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

Потерпілу шпиталізували до лікарні "швидкої допомоги". Водій каже: тент знесло вітром. Чи добре він був закріплений - тепер з'ясовують слідчі. Кермувальнику фури загрожує три роки обмеження волі. Лікарі кажуть: потерпілій пощастило, що вижила, проте її стан досі середньої тяжкості.

"Поступила вона в тяжкому після травматичному, шоковому стані. На час госпіталізації було вирішено взяти пацієнтку в операційну, тому що були травми і рани на обличчі. Під час роботи хірургів було встановлено такий діагноз як відрив виличної кістки", - розповіла заступниця директора Першого медичного об'єднання Львова Наталія Матолінець.

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