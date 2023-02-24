Під обстрілами у Харкові відбудували півтори сотні будинків: з нуля зводять зруйновані під’їзди

На дев’ять мільярдів доларів росіяни завдали збитків Харкову, повідомляють у міськраді. За рік безперервних обстрілів пошкоджено шість тисяч будівель, половина з них - багатоповерхівки і ще майже 2 тисячі приватних осель. Хоча ракети й досі регулярно цілять по місту, втім, це не завада відбудові, йдеться в ТСН.

Ще в березні минулого року стіну однієї з багатоповерхівок просто знесло вибуховою хвилею від прильоту ракети на сусіднє подвір’я. Зараз його не впізнати. “Зовнішня стіна, укріплення несучих конструкцій, укріплення перегородок і відновлення. Всі мережі”, - розповідають у міськраді.

Знадобилося три місяці і вісім мільйонів гривень, тепер у квартирах є усі 4 стіни. Поки тут постійно люди не живуть, лише роблять ремонти.

На фото будинок після влучання російської ракети і після реконструкції

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Недалеко є ще одне перевтілення руїн, пів року тому замість під’їзду була лише купа будівельного сміття вперемішку з меблями та речами, а зараз знову з’явились квартири. “Вибух був просто перед цим вікном. Цей під'їзд весь склався. Не розуміла, що робити. Кидати на плечі маму 80-річну чи сина, який не ходить”, - розповідає мешканка Людмила.

Будинок, куди росіяни поцілили артилерією щонайменше тричі, вже відремонтували ззовні.

Масштабна відбудова в Харкові розпочалась від осені. Попри постійні атаки росіян на критичну інфраструктуру, в місті відновлюють теплопункти. Одну з котелень збудували з нуля. “Тут сучасна система водоочистки і підготовки води. І ця котельня і у блекаут, не дай Боже, буде працювати автономно”, - каже міський голова Харкова Ігор Терехов.

За рік війни ракети та артилерія завдали Харкову збитків у 9 мільярдів доларів - зруйновані теплопункти, водостанції, об’єкти енергетики, пів тисячі багатоповерхівок - під знесення. Але попри те, що обстріли не припиняються, у місті вже відбудували півтори сотні будинків.

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