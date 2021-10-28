Під Одесою хлопчик наштрикнувся на гострий паркан: чим все закінчилося

Під Одесою хлопчик наштрикнувся на гострий паркан: чим все закінчилося

Довелося везти підлітка до найближчої лікарні зі шматком заліза.

В Одеській області врятували хлопчика, який наштрикнувся на металевий прут паркана. Інцидент трапився з 12-річним жителем села Корсунці.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 28 жовтня.

Односельці викликали на місце рятувальників зі спеціальним інструментом. Аби визволити дитину, надзвичайникам довелося вирізати шматок частоколу. Шпиталізувати потерпілого довелося разом із фрагментом огорожі. Витягати прут на місці не ризикнули – той мав верхівку, подібну до наконечника стріли.

Тож хлопчика забрала "швидка". Наразі він перебуває у лікарні і його життю нічого не загрожує.

Новини України: в Одеській області 12-річний хлопчик наштрикнувся на металевий прут паркана

Нагадаємо, у Миколаєві хлопчик наштрикнувся на ніж та помер.

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