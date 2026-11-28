Війна в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Десятки ворожих дронів щодня полюють на інженерні групи Нацгвардії. Попри це, бійці 23-ї бригади «Хортиця» продовжують укріплювати оборонні рубежі Запоріжжя: зводять фортифікації, натягують «путанку» та встановлюють перешкоди для окупантів.

Сотні кілометрів укріплень у зоні постійної загрози FPV — йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дарʼї Назарової.

Реклама

Розвідка «Мавіком» та багатошарова «путанка» у зоні полювання FPV

Разом із бійцями 23-ї бригади Нацгвардії «Хортиця» їдемо у зону, де зводять фортифікації. Дорогу затягує густим туманом — за таких умов ворожі FPV літають рідше. Та навіть туман не гарантує безпеки.

Реклама

Військовослужбовець 23-ї бригади НГУ «Хортиця» (в машині): «Велика активність FPV-дронів — тому, коли їдемо, дивимося всі на всі боки, видивляємося. Якщо хлопець, який сидить у кузові, починає стукати по кузову, то швиденько з машини всі вистрибуємо, забігаємо в безпечні місця, а це краще — в лісосмугу».

Відкрита місцевість — найбільш небезпечна. Перш ніж рушати далі, бійці перевіряють маршрут із повітря. Підіймають «Мавік» — він має виявити дрони-ждуни: «О, тут розрив, дивись, на тепловізорі».

Попереду чисто. Частину шляху долаємо пішки, весь цей час хлопці не припиняють стежити за небом. Уздовж підготовлених ровів інженери Нацгвардії натягують єгозу — багатошарову конструкцію, яка не дасть окупантам просуватися далі.

«Грифон», військовослужбовець 23-ї бригади НГУ «Хортиця»: «Зараз вони її розтягнуть, і побачите самі, яка вона міцна. У неї є чотири шари — верхній шар і де товсте — це в нас нижній шар. Вона стає заввишки 1,5 метра, завширшки й завдовжки 10 на 10. У простонароді — „путанка“, дуже важко її переступити, дуже важко, в тебе ноги плутаються».

Реклама

Облаштовувати оборону доводиться на долоні у ворожих безпілотників.

«Грифон», військовослужбовець 23-ї бригади НГУ «Хортиця»: «Навіть коли атакують дрони, намагаємося закривати, бо фронт на місці не стоїть, він рухається — треба все робити дуже швидко, дуже швидко».

Збиття російського дрона на оптоволокні під час роботи

Бійці здалеку помітили ворожий безпілотник. Нам також доводиться шукати укриття: «Ще щось летить? — Літає». Захисникам вдається підбити російський дрон. Це ворожа «Стрекоза» — ударний дрон на оптоволокні.

Військовослужбовець 23-ї бригади НГУ «Хортиця»: «Намагався замінувати дорогу, логістику. Збили влучно, дрон був на оптоволокні — усі цілі. У нього заряд кумулятивно-уламковий — це проти броньованої техніки».

Реклама

Росіяни щодня атакують наші інженерні групи, а поле не дає сховатися. Тому, щойно помічають ворожий дрон, військові самі відкривають по ньому вогонь.

«Грифон», військовослужбовець 23-ї бригади НГУ «Хортиця»: «Якщо летить на нас, бачимо — ми розбігаємося, докупи не збираємося. Починаємо атакувати FPV. На нашому чергуванні найбільша кількість була — понад 10 FPV-дронів, десь 8 ми збили, 2 влучили — тільки не по техніці, а десь у посадці».

Міни-гілочки з пластидом та рожевий талісман від батьків

Раніше «Грифон» був сапером. Цей досвід навчив бачити небезпеку там, де інші нічого не помітять. А росіяни, своєю чергою, вдосконалюють мінування — і часом смертельна пастка має вигляд звичайної гілки.

«Грифон», військовослужбовець 23-ї бригади НГУ «Хортиця»: «Останній саморобний вибуховий пристрій — це гілочка: в ньому пластид, реагує як на перевертання, так і на наступання. Ти йдеш, не бачиш цю гілочку, нібито звичайна, на неї наступаєш — там плюс-мінус 50 грамів пластиду, а це ногу відриває по коліно».

У кишені «Грифона» завжди цей рожевий карабінчик — подарунок батьків, він для бійця став талісманом. Сам він намагається не порушувати даної мамі й татові обіцянки — щодня надсилати їм звістку: «живий».

«Грифон», військовослужбовець 23-ї бригади НГУ «Хортиця»: «Зранку я їм відписую два повідомлення: „Доброго ранку, їду на виїзд, все гаразд“».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: АВТОБУСИ в КИЄВІ можуть зробити БЕЗКОШТОВНИМИ! ПІДТРИМКА ЄС під ПИТАННЯМ? | ТСН 18:00 27 ЛИСТОПАДА

Новини партнерів