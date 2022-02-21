11 залізних зламаних дверей, щоб нагадати про 11 громадських кримсько-татарських журналістів.

Поламані двері як поламані долі - під посольством РФ провели мистецьку акцію на підтримку кримських політв’язнів.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

11 залізних зламаних дверей, щоб нагадати про 11 громадських кримсько-татарських журналістів. Більшість з них нині відбувають терміни в тюрмах Росії, за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі.

Загалом від початку російської окупації Криму понад 125 українців мають незаконні вироки про ув'язнення від 13 до 20 років.

Акцію назвали "Крим. 5-та ранку", саме у цей час ФСБівці зазвичай приходять з обшуками до будинків кримських татар у окупованому Росією Криму.

П'єсу під такою ж назвою зачитали вголос відомі співаки. Двері під посольством стоятимуть лише день, вже в кінці тижня їх побачать у Варшаві та Берліні.

«Не можливо відсторонено це читати. Звісно, це страшно, бо це страшні речі, які відбуваються зараз і неможливо осягнути, як це може бути в ХХІ столітті, таке абсолютно бесправне поводження із людьми», - кажуть учасники акції.

«Ми не маючи змоги деокупувати Крим зараз, маємо змогу говорити про це принаймні, привертати увагу до цього. Ми впевнені, що настане момент, коли ці рядки ми будемо читати в Криму", - кажуть протестувальники.

Під Російським посольством провели акцію на підтримку кримських політв'язнів

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