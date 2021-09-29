Під посольством РФ у Києві активісти палили фаєри і голосно нагадували, хто окупант та куди він має забиратися

Під посольством РФ у Києві активісти палили фаєри і голосно нагадували, хто окупант та куди він має забиратися

Нині на окупованому півострові та на території Росії незаконно ув’язнений 121 українець.

Фаєри під російським посольством у Києві. Тут зранку провели чергову акцію на підтримку політв’язнів Кремля.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Учасники мітингу в мегафон нагадали працівникам ворожої амбасади - чий Крим, хто окупант та куди він має забиратися.

«Потрібен максимальний тиск на Росію з боку як України так і міжнародної спільноти, бо це суто викрадення людей, це ж на окупованій території. Це ж не те, що в Росії внутрішні їхні справи. Це суто - викрадення людей, їх так і викрадають - з мішками на головах», - переконує учасниця акції Наталія Бучкович.

Нині на окупованому півострові та на території Росії незаконно ув’язнений 121 українець. Серед них - 86 кримських татар. І російські ФСБшники ледь не щомісяця поповнюють цей список. Серед останніх арештів - найгучніший - заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова. Його, разом з іще чотирма людьми затримали на початку вересня. Джелялову закидають звичну для подібних сфабрикованих справ статтю – «вчинення диверсії».

Сполучені Штати засуджують масові затримання кримськотатарських активістів росіянами в окупованому Криму і вимагають негайно всіх звільнити.

Новини України: під російським посольством відбувається чергова акція на підтримку політв'язнів

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