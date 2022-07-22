Під постійним ворожим вогнем: чому росіяни щодня обстрілюють Нікополь та які наслідки цих ударів

Через постійні обстріли, які посилюються саме вночі, у місті посунули комендантську годину. Вона починається від 9 вечора.

Місто Нікополь, що розташоване у Дніпропетровській області на правому березі Каховського водосховища, наразі чи не щодня перебуває під постійними ударами російських окупантів.

ТСН.ua зібрав усю інформацію про ворожі обстріли міста, їхні наслідки та чому ворог безупинно атакує саме цей населений пункт.

Обстріли Нікополя

Від початку широкомасштабної війни і до липня місто майже не зазнавало ворожих ударів. Проте від середини липня російські окупанти майже щодня накривають Нікополь вогнем. Загарбники ведуть вогонь із протилежного берега водосховища, з тимчасово окупованого Енергодара. Свої реактивні системи залпового вогню росіяни розмістили на території окупованої Запорізької АЕС.

Так, одні з перших обстрілів припали на 12-13 липня , тоді окупанти гатили з реактивної артилерії по Нікопольському району, внаслідок чого спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Тоді, на щастя, обійшлося без постраждалих.

, тоді окупанти по Нікопольському району, внаслідок чого спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Тоді, на щастя, обійшлося без постраждалих. 14 липня обстріли міста повторилися і у той же день голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко написав, що що є ризик повторних обстрілів .

обстріли міста повторилися і у той же день голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко написав, що що . Їх не довелося очікувати довго - вже у ніч проти 16 липня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню цивільну інфраструктуру міста.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Було зафіксовано близько 15 "прильотів", пошкоджено будівлю школи, училища, понад 10 п'ятиповерхових житлових будинків. Містом виявлено боєприпаси, які не здетонували. Тоді повідомлялося, що внаслідок атаки поранена одна людина, ще двоє перебувають під завалами. Пізніше рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через обстріл армії РФ.

У ніч проти 18 липня під час оголошеної на території громади повітряної тривоги російські війська кілька разів знову ударили з РСЗВ по Нікополю. Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру.

За попередньою інформацією, у результаті атаки росіян поранено 75-річна жінка. Вона у лікарні. Зруйновано також з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

19 липня Росія обстріляла з "Градів" базу відпочинку в Нікополі на Дніпропетровщині. На щастя, обійшлося без жертв. У той же день окупанти знову накрили місто вогнем, випустивши до 40 реактивних снарядів.

В ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу були зафіксовані руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили пожежі. Крім того, у результаті ворожої атаки у місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. Люди не постраждали.

20 липня загарбники знову обстріляли Нікополь, постраждали мирні люди, серед них є діти. Так, під завалами будинків загинули двоє - сімдесятилітній чоловік та 65-річна жінка. Ще дев'ятеро зазнали поранень, серед них четверо дітей, найменшому з травмованих три роки. Пошкоджено 26 житлових будинків.

Окупанти знову обстріляли Нікополь - 2 загинули, 9 поранені

Вночі 22 липня з реактивних систем залпового вогню росіяни знову обстріляли місто. За попередньою інформацією, у Нікополі одна людина загинула, а одна - поранена.

Внаслідок обстрілу пошкоджені 11 приватних будинків. Крім того, є пориви газоводу та водоводу, зруйнована залізнична колія. Коли можна буде поновити рух, поки не відомо, наголосив голова області Валентин Резніченко.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Чому окупанти почали активно обстрілювати Нікополь та чи є загроза захоплення міста

За словами очільниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, це, ймовірно, пов'язано з тим, що ворог облаштував собі нову вогневу позицію, що дозволяє йому бити по місту.

"Скоріш за все вони (росіяни - ред.) облаштували собі вогневу позицію, яка поки що не вражена і може завдавати шкоди. Це психологічний тиск на те, що на іншому березі, де немає фізичної присутності, ворог імітує контроль над ситуацією. Тобто, масований обстріл іншого берега створює враження, що скоро вони просунуться туди, але це суто психологічний тиск і намагання зімітувати свою потужність", - пояснила Гуменюк.

Водночас очільниця пресцентру Сил оборони півдня переконана, що росіяни не зможуть зайти до міста.

"Думаю, що ми зуміємо протиставити окупантам таку силу, яка переконає їх в тому, що напрямок (ворога - ред.) зворотній", - сказала вона.

Варто зазначити, що місто розташоване на правому березі Каховського водосховища, а на протилежному березі - тимчасово окупований Енергодар, де російські загарбники розмістили свої реактивні системи залпового, випущені снаряди з яких дістають до Нікополя. Більше того розгорнули вони їх на території окупованої Запорізької АЕС, оскільки розуміють, що українські військові не гатитимуть у відповідь по атомній станції.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 149-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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