Під прицілом Росії були п'ять областей України: яка ситуація із обстрілами

Росія щодня обстрілює регіони України. Під ударом протягом минулої доби були Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька та Харківська області.

Яка ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій - читайте на сайті ТСН.ua.

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Чернігівщина: за добу — 3 обстріли (20 вибухів). Новгород-Сіверський район – обстріл із АГС, мінометів, Чернігівський район – обстріл із артилерії. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці ворогом здійснено 2 обстріли. Зафіксовано 11 вибухів. З мінометів обстріляно два населених пункти у Хотінській громаді. Попередньо — без людських втрат та руйнування цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня ворогом здійснено 11 обстрілів. Зафіксовано 88 вибухів. Обстріляно 7 населених пунктів у Краснопільській, Білопільській громадах. Середино-Будська громада: мінометний обстріл (18 вибухів), обстріл з гранатомету (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина: вночі гучно було на Нікопольщині; 4 обстріли. Ворог бив з важкої артилерії та "Граду".

У Нікополі пошкоджені 2 ліцеї, адмінбудівля, 12 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, газопровід та 4 лінії електропередач. У Покровській громаді снаряди агресора побили енергетичний об'єкт. Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Продовжили рашисти атакувати Нікополь і вранці: обстріляла місто. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Вчора вдень по Нікопольщині ворог вгатив 7 разів. Накрив район важкою артилерією. Більшість ударів прийшлися по самому Нікополю. Є загиблий та постраждалий. У місті пошкоджені 8 приватних будинків, 3 господарські споруди, авто, газогін і 3 лінії електропередач.

У Марганецькій громаді російські снаряди спричинили пожежу. Її оперативно загасили. Важка артилерія агресора працювала і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Понівечена оселя.

Вчора над областю було збито два дрони та ракету. Уламки впали у Дніпровському районі. Постраждала одна людина.

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Запорізька область: росіяни посилили обстріли Запорізького краю – за минулу добу зафіксовано 105 ударів по 24 населених пунктах. 87 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Новоданилівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Білогір'я, Преображенки, Залізничного, Левадного, Щербаків, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток, Лобкового та Плавнів. Три ракетні удари прийшлися по Юльївці, авіаудари - по Оріхову, Малій Токмачці та Новодарівці, 4 БПЛА-атаки зазнали Гуляйполе та Гуляйпільське, а по Залізничному, Староукраїнці, Малинівці, Білогір'ю прийшлося 8 обстрілів з РСЗВ.

В Новоданилівці завершено розбір зруйнованого авіаударом будинку: з-під завалів дістали тіло загиблого 53-річного чоловіка, який вважався безвісти зниклим. В результаті нічного артилерійського обстрілу Преображенки травмовано 83-річну жінку, яку оперативно доставлено в лікувальну установу обласного центру.

Надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд, сільськогосподарської техніки та об’єктів соціальної інфраструктури.

Харківщина: вчора ввечері окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району. Пошкоджено 6 будинків, господарчі споруди. Загинули 2 людей – 45-річна жінка та чоловік 65 років. 4 людей —госпіталізовані. Ще одна 57-річна жінка отримала допомогу на місці, госпіталізації не потребувала. Також постраждали та були госпіталізовані 2 співробітники ДСНС та 2 співробітники поліції.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району, Охрімівка, Бочкове Чугуївського району, Нескучне Харківського району, Амбарне Куп'янського району. На Куп’янському напрямку наші воїни успішно відбили атаки противника в районах Синьківки та північніше Іванівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки.

Нагадаємо, 7 серпня Росія атакувала ракетами Покровськ Донецької області. Вона випустила по місту дві ракети, які влучили у житловий будинок. Станом на ранок, за останніми даними, внаслідок ракетного удару зросла кількість постраждалих – 67 поранено, з них – 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей, загинуло 7 осіб.

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